„Voller Glanz und Vorfreude“

Advent mit Musik, Märchen und Himmelswerkstatt im Kloster Dalheim

Lichtenau-Dalheim. Eine idyllische Alternative zur vorweihnachtlichen Geschäftigkeit erwartet Besucher beim Dalheimer Advent: An den vier Adventssonntagen lädt das LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Stiftung Kloster Dalheim zu Konzerten, einer Himmelswerkstatt und Märchen für die ganze Familie ein. Unter dem Motto „Voller Glanz und Vorfreude“ erleben Besucherinnen in Lichtenau-Dalheim (Kreis Paderborn) einen Advent, wie er ursprünglich gedacht war: fernab der Hektik als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest.

Auf dem Programm stehen adventliche Vokal- und Bläserkonzerte in der festlich beleuchteten Klosterkirche (ab 14.30 Uhr). Märchenerzählerin Ute Mandel bringt Grimmsche Geschichten rund um Glitzer und Glanz mit in die Dalheimer Klosterschule (14 Uhr). In der Himmelswerkstatt gestalten Kinder und Erwachsene Weihnachtsschmuck und Windlichter (15 bis 17 Uhr). Eine öffentliche Führung durch die mittelalterliche Klosteranlage (13.30 Uhr) nimmt mit auf eine Reise in die Dalheimer Vergangenheit. Bei einer Führung durch die Sonderausstellung „Verschwörungstheorien – früher und heute“ (15 Uhr) begegnen Teilnehmer exklusiven Gemeinschaften, geheimem Wissen, verdeckten Machenschaften sowie Mythen und Wahrheiten aus der Welt der Verschwörungstheorien. Der Klosterladen präsentiert adventliche Angebote aus der Klosterbäckerei über hausgebrautes Bier bis hin zum Kunsthandwerk. Im Wirtshaus bietet Familie Brand vorweihnachtliche Speisen an.

Eintrittspreise: Erwachsene 9 Euro, ermäßigt 4,50 Euro, Kinder bis 17 Jahre und LWL-MuseumsCard Eintritt frei. Bei der Teilnahme am museumspädagogischen Programm entstehen Materialkosten von 2 Euro pro Person. Die Teilnahme an einer öffentlichen Führung kostet 3 Euro pro Erwachsenem zuzüglich Eintritt. Der Besuch der Konzerte ist im Eintrittspreis inbegriffen. Der Zugang zum Klosterwirtshaus ist frei. Weitere Informationen unter Telefon 05292 9319-0.