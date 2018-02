Vortrag an der Waldorfschule Lippe-Detmold

Dr. Michaela Glöckler referiert am Freitag, den 9. Februar zum Thema „Waldorfschule – Gemeinschaft verbindet“

Detmold. Am Freitag, den 09.02.2018 um 19.00 Uhr ist Dr. Michaela Glöckler, Kinderärztin und ehemalige Leiterin der medizinischen Sektion am Goetheanum, zu Gast in der Freien Waldorfschule Lippe-Detmold. Im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltungsreihe spricht Dr. Michaela Glöckler zum Thema „Waldorfschule – Gemeinschaft verbindet“. Der Eintritt ist kostenlos. Es wird um eine Spende für die Schulgemeinschaft gebeten. Einlass ist 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Wegen begrenzter Raumkapazitäten wird um Voranmeldung über info@waldorfschule-detmold.de oder 05231 9580-0 gebeten.

Vita: Die Kinderärztin Michaela Glöckler ist als Autorin der „Kindersprechstunde“ und der „Elternsprechstunde“ u. a. weithin bekannt. Als populäre Vortragsrednerin erreichte sie viele Menschen im In- und Ausland. Unter Michaela Glöckler als Leiterin der Medizinischen Sektion am Goetheanum hat die Anthroposophische Medizin in über 80 Ländern Fuß gefasst. Michaela Glöckler rief das Netzwerk Internationale Koordination Anthroposophische Medizin (IKAM) ins Leben. In 26 Ländern förderte Michaela Glöckler den Auf- und Ausbau der Internationalen Weiterbildung zum Anthroposophischen Arzt.

Vorschau auf weitere Termine 2018:

2. März – Mehr Liebe für die Gestaltung (Deines Lebens), Eva Gronbach, Modedesignerin

3. April – Vom Mülltaucher zum Unternehmer – Warum ich fünf Jahre ohne Geld gelebt habe, Raphael Fellmer, Sozialunternehmer und Aktivist

4. Mai – Anthroposophische Hinweise zur geistigen Welt für unsere heutige Zeit, Marco Bindelli, Musiker und Philosoph

5. Juni – Sozialrevolution! Antworten auf die Digitalisierung, Börries Hornemann, Forscher

6. Juli – Was haben Waschmittel mit Anthroposophie zu tun? Beate Oberdorfer und Gerhard Heid, Geschäftsführung der Sonett GmbH

Moderiert werden die Veranstaltungen von Christoph Harrach, Vorstand im Förderverein der Schule und Leiter des Öffentlichkeitskreises der Freien Waldorfschule Lippe-Detmold. Preisträger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2010 und offizieller Botschafter der Klimaschutzkampagne 2014 des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB). Offizieller Projektträger der UN-Dekade für nachhaltige Bildung der UNESCO (2009/2014) mit dem von ihm initiierten Projekt KarmaKonsum.

Foto: Am 9. Februar referiert Dr. Michaela Glöckler, Kinderärztin und ehemalige Leiterin der medizinischen Sektion am Goetheanum zum Thema: Waldorfschule – Gemeinschaft verbindet. © Freie Waldorfschule Lippe-Detmold e.V.

Beitragsfoto: Seit 1990 ist die Freie Waldorfschule Lippe-Detmold e.V. im denkmalgeschützten Gebäude der alten Falkenkrug-Brauerei beheimatet. © Frank Friedrichs