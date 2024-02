Detmold. Der Schlossplatz ist das Herzstück der historischen Altstadt in Detmold und besonders in den Sommermonaten ein Lieblingsort vieler Detmolderinnen und Detmolder. Weil der Park in die Jahre gekommen ist und für die Herausforderungen des Klimawandels präpariert werden muss, beginnen heute die vorbereitenden Arbeiten für die insgesamt etwa 19 Monate andauernde Umgestaltung.

Quelle: Stadt Detmold: Die „gute Stube der Stadt“ wird rausgeputzt