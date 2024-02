Bewegendes Drama um einen Dirigenten

Das Landestheater Detmold kommt mit dem musikalischen Schauspiel „Wie im Himmel“ ins Theater im Park

Bad Oeynhausen. Der schwedische Kinofilm „Wie im Himmel“ bedeutete für Hauptdarsteller Mikael Nyqvist, bekannt aus „Verblendung“ oder „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“, den Durchbruch – und war 2005 als bester fremdsprachiger Film für den Oscar nominiert. Regisseur Kay Pollak machte aus dem bewegend-dramatischen Stoff auch ein musikalisches Schauspiel für die Bühne. Das Landestheater Detmold ist mit dem Stück am Donnerstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr im Theater im Park zu Gast.

Nach einem lebensbedrohlichen Zusammenbruch zieht sich der Stardirigent Daniel Dareus in die Abgeschiedenheit seines nordschwedischen Heimatdorfes zurück. Körperlich und seelisch erschöpft, versucht er, wieder in Kontakt mit dem zu kommen, was ihn einst an der Musik faszinierte. Mehr seinem Instinkt folgend als einer ausgereiften Überlegung, übernimmt Dareus die Leitung des örtlichen Kirchenchores.

Nach und nach gelingt es ihm, die Dorfbewohner für den Chor zu begeistern. Doch seine unkonventionellen Methoden sorgen auch für große Verunsicherung, und das wiedergewonnene Selbstbewusstsein einzelner Chormitglieder bedroht bisher akzeptierte Machtverhältnisse in dem kleinen Ort.

„Wie im Himmel“ ist ein beeindruckendes Stück über das Spannungsfeld zwischen der Sehnsucht nach Gemeinschaft und der nach persönlicher Freiheit, über große Liebe, vor allem aber über die Kraft der Musik. Die deutsche Fassung der Aufführung des Landestheaters Detmold stammt von der freien Übersetzerin Jana Hallberg.

