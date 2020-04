537 laborbestätigte Coronainfektione, drei neue Todesfälle (Stand: 10.04.2020 )

Gütersloh. Im Kreis Gütersloh sind aktuell, das heißt zum Stand 10. April, 12 Uhr, insgesamt 537 (Vortag: 531) laborbestätigte beziehungsweise klinisch bestätigte Coronainfektionen in der Statistik erfasst. Davon gelten 306 (Vortrag: 305) Personen als genesen und 221 (Vortag: 217) als noch infiziert. Von diesen 221 Personen befinden sich 198 (Vortag: 193) in häuslicher Quarantäne und nach Angabe der vier Krankenhäuser 23 (Vortag: 24) in stationärer Behandlung.

7 (Vortag: 4) davon werden intensivpflegerisch versorgt, 3 (Vortag: 2) müssen beatmet werden. Abweichend von der vorstehenden statistischen Auswertung, in der 10 Todesfälle ausgewiesen sind, gibt es mittlerweile im Kreis Gütersloh 12 Todesfälle (Vortag 9) zu verzeichnen. Von den drei neuen Todesfällen ist ein Fall (Rietberg) bereits in der um 12 Uhr erhobenen Auswertung berücksichtigt. Zwei weitere Todesfälle gab es in Halle (Westf.) und Steinhagen. In allen drei Fällen handelte es sich um Patienten mit Vorerkrankungen. Berücksichtigt man diese Fälle beträgt die Zahl der noch infizierten Personen 219. Im Dashboard (www.kreis-guetersloh.de/corona) sind zwei der Todesfälle noch nicht berücksichtigt.

Die nachstehende Tabelle berücksichtigt bereits die neuen Todesfälle.

Kommune: Bestätigte Fälle aktuell Bestätigte Fälle Vortag Todesfälle Borgholzhausen 16 15 0 Gütersloh 109 109 2 Halle (Westf.) 37 34 2 Harsewinkel 54 52 1 Herzebrock-Clarholz 23 23 0 Langenberg 14 14 0 Rheda-Wiedenbrück 66 66 0 Rietberg 68 68 2 Schloß Holte-Stukenbrock 31 31 1 Steinhagen 51 51 4 Verl 28 28 0 Versmold 28 28 0 Werther (Westf.) 12 12 1 Summe 537 531 12 Davon genesen 306 305

www.kreis-guetersloh.de/corona