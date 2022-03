Zusätzliche Führungen für Erwachsene und Kinder durch die Sonderausstellung „Magie des Lichts“

Minden. Aufgrund der großen Nachfrage bietet das Mindener Museum zur aktuellen Sonderausstellung „Magie des Lichts. Experimente und optische Illusionen“ zusätzliche Führungen an. Am Samstag, 26. März können Eltern, Großeltern und Kinder ab 6 Jahren die Ausstellung gemeinsam bei einem Eltern-Kind-Nachmittag kennen lernen. Um 14:00 Uhr beginnt der Rundgang durch die Ausstellung. Anschließend wird mit Licht, Farben und Spiegelungen experimentiert und gebastelt. Pro Kind kostet die Aktion 7 €. Erwachsene Begleitpersonen zahlen 2 €. Um 16:00 Uhr findet dann eine zusätzliche öffentliche Führung durch die Ausstellung statt. Pro Person fallen für die Führung Kosten in Höhe von 5 € an.

Wer am Ostersonntag, 17. April Lust auf einen Ausflug ins Mindener Museum hat, kann gleich an zwei Führungen teilnehmen. Um 14:00 Uhr findet eine kindgerechte Familienführung statt. Pro Kind und einer Begleitperson kostet diese 5 €. Eine zusätzliche öffentliche Führung beginnt um 16:00 Uhr.

Für alle Führungen ist eine vorherige Anmeldung unter museum@minden.de oder 0571-9724020 erforderlich. Die max. Teilnehmerzahl liegt jeweils bei 15 Personen. Der Museumsbesuch und eine Teilnahme an einer Führung sind nur mit einem 3G-Nachweis möglich. Im Museum ist außerdem eine FFP2-Maske oder ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Das Mindener Museum hat von Di bis So jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

