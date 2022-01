WWKULTURPREIS 22 Preis für kulturelle Aushängeschilder von „Westfalen Weser“

Höxter. Das Unternehmen Westfalen Weser (WW) möchte dazu beitragen, der Kulturszene in der Region nachhaltig neuen Schwung zu geben und hat dafür erstmals den WWKULTURPREIS 22 ins Leben gerufen. Die Stadt Höxter sammelt bis zum 17. Februar Vorschläge und nominiert eine Bewerbung für den Wettbewerb. Somit unterstützt die Stadt das Projekt und sammelt Vorschläge von Kulturschaffenden, denn das Vorschlagsrecht liegt bei der Stadt Höxter. Es können keine Direktbewerbungen von Kulturschaffenden beim Unternehmen Westfalen Weser selbst eingereicht werden. Kulturschaffende aus allen Bereichen können bis zu 10.000 Euro gewinnen. Es wird mehrere Hauptpreise geben, aber keine Verlierer*innen.

Die Kulturbranche hat mit ihren Künstler*innen und Institutionen während der Pandemie besonders gelitten. Westfalen Weser möchte mit dem neuen Wettbewerb die Projekte, Vereine, Initiativen und Kulturschaffenden ins Rampenlicht rücken, die in besonderer Art und Weise die kreative Landschaft prägen und Aushängeschilder für eine lebendige kulturelle Vielfalt sind. Wer große Kultur nur in den Metropolen und Oberzentren sucht, hat viel verpasst. Es gibt sehr viele gute Ideen und kreative Köpfe, die unsere Region hervorbringt und auch anziehend macht.

„Unter allen Bewerbungen können wir einen Vorschlag per Ratsbeschluß nominieren und zum Wettbewerb anmelden. Wir begrüßen das Engagement von Westfalen Weser sehr und freuen uns auf innovative, regionale Vorschläge aus Höxter“, heißt es von der Ansprechpartnerin Nadine Fellmann.

Innovativ, kreativ und lokal verwurzelt

Die Ausschreibung richtet sich an Einzelpersonen sowie an Gruppen, Institutionen, Initiativen und Vereine, an Profis und Amateure. Prämiert werden aktuelle Projekte (z. B. Festivals, Kulturreihen, Ausstellungen, Einrichtung von Kulturstätten) aus den letzten zwei Jahren (2020 und 2021) aber auch kontinuierliches Engagement (z. B. Museen, Heimatpflege, kulturelle Programme). Der Preis berücksichtigt alle Kunstsparten (z. B. bildende und darstellende Kunst, Musik), aber auch Kunst- und Kulturvermittlung, Kulturpublizistik und Kulturmanagement, kulturelle Öffentlichkeitsarbeit, die Organisation von Kulturveranstaltungen, historische Forschung sowie Heimatpflege oder andere kulturelle Bereiche. Der WWKULTURPREIS22 ist allerdings kein Förderpreis für Ideen, Planungen und Konzepte.

Bewerbungen sind bis zum 17. Februar 2022 bei der Stadt Höxter einzureichen. Ansprechpartnerin ist Nadine Fellmann aus der Tourist-Information, Weserstr. 11, 37671 Höxter oder per E-Mail n.fellmann@hoexter-tourismus.de.