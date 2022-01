Wohin mit den Weihnachtsbäumen?

Detmold. Weihnachten steht vor der Tür, die Bäume sind schon geschmückt oder werden noch für das Fest dekoriert – aber wohin mit ihnen, wenn die Feiertage vorbei sind? Die Stadt Detmold richtet dafür in diesem Jahr noch einmal eine ein. Am Freitag, 7. Januar 2022, zwischen 10 und 16 Uhr und am Samstag, 8. Januar 2022, zwischen 8 und 16 Uhr können Bürger*innen aus dem ganzen Stadtgebiet ihren Weihnachtsbaum auf dem Gelände der ehemaligen Firma Sander (Zufahrt über die Bielefelder Straße zwischen den Hausnummern 222 und 210) kostenlos abgeben. Die aktuellen Hygienevorschriften finden dabei Beachtung. Die Bäume müssen vollständig abgeschmückt werden. Bäume, an denen noch Kugeln, Lamettareste o. ä. hängen, können nicht angenommen werden. Bitte stellen Sie sich zudem auf Wartezeit ein. In der Vergangenheit wurden die ausgedienten Weihnachtsbäume häufig von der Jugendfeuerwehr Detmold und dem CVJM Detmold eingesammelt. Diese Sammlungen fallen in diesem Jahr aus.

Die Pfadfinder und Bergfeunde Schling werden in Heiligenkirchen, dem Schling und Hiddesen Bäume einsammeln.