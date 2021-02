Wintereinbruch: ASP stellt Entsorgung ein

Stadt Paderborn .Aufgrund des Wintereinbruchs mit anhaltenden Schneefällen stellt der ASP die Abfall-Entsorgung in Paderborn und Bad Lippspringe am heutigen Montag, 8. Februar, komplett ein. Die für den heutigen Tag vorgesehene Abfuhr der Behälter in den Bezirken 1+2 (Südstadt) wird am Samstag, 13. Februar, nachgeholt. Um die Abfuhr unter den erschwerten Bedingungen in den nächsten Tagen zu ermöglichen, werden die Bürger gebeten, die Transportwege für die Behälter möglichst schnee- und eisfrei zu halten.

Die für heute angesetzten Sperrmülltermine werden im Laufe des morgigen Dienstags, 9. Februar, nachgeholt, sofern die Wetterverhältnisse dies zulassen.

Die Recyclinghöfe An der Talle und an der Driburger Straße bleiben heute ebenfalls geschlossen. Eine sichere Abgabe von Wertstoffen kann unter diesen winterlichen Bedingungen nicht gewährleistet.