Wiesenbad bleibt bis Oktober geöffnet

Sauna im Familienbad Heepen startet

Bielefeld. Freibad-Fans können den Badespaß im Wiesenbad in diesem Jahr noch länger genießen. Das größte Bielefelder Freibad bleibt in dieser Saison noch bis Freitag, 1. Oktober, in Betrieb. Ab Montag, 20. September, öffnet das Bad montags bis freitags jeweils von 6 bis 18 Uhr. Am Samstag und Sonntag ist das Wiesenbad geschlossen.

„Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass wir erst später als erhofft in die Saison starten konnten. Deshalb wollen wir das Schwimmen im Freibad für die vielen, treuen Badegäste in diesem Jahr verlängern. Wir haben uns dazu entschlossen, das Wiesenbad gut zwei Wochen länger als ursprünglich geplant geöffnet zu lassen“, betont Jürgen Athmer, Geschäftsführer der Bielefelder Bäder.

Von Montag bis Freitag, 4. bis 8. Oktober, ist das Wiesenbad dann noch einmal ausschließlich für den Schulsport geöffnet, bevor sich die Tore bis zum Frühjahr 2022 schließen. „Mit dem Amt für Schule haben wir uns darauf geeinigt, das Wiesenbad für den Schulsport auch noch in der Woche vor den Herbstferien zu öffnen. Aufgrund der vielen, ausgefallenen Schwimmstunden in der Corona-Zeit leisten die Bielefelder Bäder damit einen Beitrag, um den Schulen Seite 2 von 3 mehr Zeit fürs Schwimmen zu ermöglichen“, erklärt Jürgen Athmer.

Im Freibad gilt keine Testpflicht. In Innenräumen und Warteschlangen besteht weiterhin die Maskenpflicht (OPoder FFP2-Maske). Zudem müssen Besucherinnen und Besucher den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten.

Tickets sind vor Ort an der Kasse erhältlich. Die Bielefelder Bäder empfehlen aber, ein E-Ticket zu buchen: https://shop.bielefelderbaeder.de/de.

Saunieren in Heepen

Im Familienbad Heepen öffnet ab Montag, 20. September, wieder die Sauna. Für Besucherinnen und Besucher der Sauna gelten die 3-G-Regeln. Sie müssen einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorzeigen. Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren brauchen wegen der Testungen in den Schulen keinen Nachweis vorzulegen. Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren brauchen keinen negativen Test, es genügt ein Nachweis der Schule. Badegäste müssen zudem den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten. Im Kassenbereich, im Gang bis zur Umkleide sowie in Warteschlangen ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes (OP-Maske oder FFP2-Maske) verpflichtend.

Der Eintritt kann über ein E-Ticket gebucht werden (https://shop.bielefelderbaeder.de/de) oder direkt vor Ort an der Kasse im Familienbad & Sauna Heepen.