Festival im Vogelviertel

Gemeinsames Feiern, Essen & Tanzen – dies und viel mehr erleben Besucher*innen des Festivals im Vogelviertel auch in diesem Jahr. Umsonst und draußen wird bereits zum vierten Mal ein vielfältiges Programm geboten, welches Menschen in einladender Atmosphäre zusammenbringt. Drei Ensembles präsentieren auf eindrückliche Weise die Verbindung musikalischer Traditionen aus dem Kulturraum Nahost mit innovativen Elementen und zeigen so die Vielfalt der transkulturellen Musikszene NRWs. Der Eintritt ist frei. Dies wird ermöglicht durch die Sponsoren von kulturextra und durch die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW.

Bielefeld. Den Auftakt macht das Tarab Trio aus Solingen, welches sich 2015 gegründet hat. Der aus dem Iran stammende Kurde Azad Shawaysi, Virtuose auf dem Hackbrett Santur, entführt in die magische Klangwelt der persischen Musik. Saher Issa, jesidischer Sänger aus dem Irak, interpretiert neue Vertonungen kurdischer Gedichte und begleitet sich auf der Saz. Die sanften Harfenmelodien Tom Dauns erinnern an die Musik der orientalischen Harfe Ҫeng, die im Serail am osmanischen Hofe zu den wichtigsten Instrumenten zählte. Im Vorfeld der Veranstaltung wird interessierten Laien- und Profi-Musiker*innen die Möglichkeit geboten, mit dem Tarab Trio zu proben und am Festivaltag gemeinsam aufzutreten.

Das Ensemble KosMoTronix lädt das Publikum zu einer Reise ein, die auf faszinierende Weise Brücken zwischen dem musikalischen Reichtum des Mittleren Ostens und den zeitgenössischen Elektro- und Beat-Sounds der Industrieregion des Ruhrgebiets schlägt. So entstehen aus den pulsierenden Kompositionen des multiethnischen Ensembles, bestehend aus Bassem Hawar (Irak / Djoze), Maren Lueg (Deutschland / Nay & Saxophone), Kioomars

Musayyebi (Iran / Santur), Bernard O’Neill (Irland / Kontrabass), Alireza Ostovar (Iran / SoundDesign, Live-Electronic-Performance), Reza Samani (Iran / Percussion), faszinierende Verschmelzungen von Vergangenheit und Gegenwart. Die musikalischen Fundamente und Erfahrungen der beteiligten Musiker*innen ermöglichen dem Ensemble, auf spielerische Weise zwischen den traditionellen und aktuellen Elementen persischer, türkischer sowie arabischer Musiken mit den zeitgenössischen Spektren von Techno und Elektrosounds zu wechseln.

Den Abschluss bilden Karmakind. Wie ein neugieriges Kind erkunden sie die Welt der elektroorganischen Live-Musik und komponieren eine Fusion aus Gesang, Flöte, Gitarre und synthetischen Klängen. Mal meditativ, mal verspielt, mal kraftvoll und energetisch – alles kann passieren. Genregrenzen verschwimmen in einer transkulturellen Mischung aus Downtempo, Organic House und Indie Dance. Dabei bleibt immer wieder Raum für das überraschende Element der Improvisation. Mit Texten auf Arabisch, Kurdisch, Deutsch, Englisch und Spanisch entstehen experimentelle, tanzbare und fantasievolle Sets, die das Publikum auf eine verträumte, verbindende und energetische Reise mitnehmen. Karmakind wurde 2019 von Ronja Junicke (Gesang / Querflöte) und Mathis Taler (Beats / Produktion) gegründet. Kurz darauf stieß Ahmed „Can“ Antarat (Gesang / Percussion) dazu und wurde schnell zu einem festen Bestandteil der Band. Sein kurdisch-arabischer Einfluss prägt den Sound der Gruppe nachhaltig.

Samstag 08.06. ab 17.00 Uhr

Festival im Vogelviertel

Kultur- und Kommunikationszentrum Sieker | Meisenstraße 65

[Eintritt frei]

Gemeinnützige Vereine und Initiativen sorgen für kulinarischen Genuss und informieren über ihre Arbeit.

Programm

Einlass: 17.00 Uhr

18.00 Uhr Tarab Trio

Kurdische Klanglandschaften

Als Trio und im Zusammenspiel mit lokalen Musiker*innen

19.30 Uhr Ensemble KosMoTronix

Zwischen reicher Tradition und modernem Sound

21.15 Uhr Karmakind

Electronic Fusion

Anfahrt mit ÖPNV

Stadtbahn: Linie 4 bis »Sieker Mitte« | Bus: Linie 21/22 bis »Am Stauteich« oder Linie 24 bis »Dompfaffweg« | Parkmöglichkeiten sind vorhanden

Weitere Infos zum Programm und zu dem Workshop mit interessierten Musiker*innen gibt es unter www.kulturamt-bielefeld.de

Kulturamt Bielefeld in Kooperation mit dem Beratungsbüro für Nachhaltigkeit bei Kulturveranstaltungen des Welthaus Bielefeld und Kanal 21