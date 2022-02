Wie geht es mit der Mobilität der Zukunft weiter?

Stadt lädt am Dienstag, 22. Februar, zum Virtuellen Denklabor ein.

Gütersloh. Wie soll die Mobilität der Zukunft in Gütersloh aussehen? Was wird benötigt, um ein schnelles und unkompliziertes Ankommen mit dem Fahrrad, Roller, Auto, mit dem öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) oder zu Fuß zu garantieren – für alle vom Quartier in die Stadt bis aufs Land? Kann eine Plattform die Nutzung der Mobilitätsangebote attraktiver und leichter machen und wenn ja, wie muss sie gestaltet sein?

Im Rahmen des Digitalen Aufbruchs haben die Stadtexperten bereits viele gute Ideen erarbeitet. Jetzt geht es darum, das Handlungsfeld „Vernetzte Mobilität“ weiterzudenken. Die Stadt Gütersloh lädt daher für Dienstag, 22. Februar, ab 17 Uhr alle Bürger zu einem Virtuellen Denklabor ein. Zu Beginn wird Lara Wölm, Mobilitätsmanagerin bei den Stadtwerken Gütersloh, in einem Impulsvortrag unter anderem das Thema Mobilitätsplattform vorstellen. Anschließend werden die Teilnehmer gebeten, ihre Meinungen und Ideen einzubringen. „Für uns stehen die Bürger und Bürgerinnen und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt der Mobilitätsangebote. Daher hoffen wir auf eine rege Teilnahme“, sagt Carsten Schlepphorst, Beigeordneter für Digitalisierung, IT, Personal, Organisation und Feuerwehr. Die Ergebnisse werden in die weitere Planung und Umsetzung der Smart-City-Strategie einfließen.

Das Denklabor richtet sich an alle interessierten Gütersloherinnen und Gütersloher. Anmeldungen sind bis einschließlich Sonntag, 20. Februar, formlos per Mail an digitaleraufbruch@guetersloh.de

Betreff: Anmeldung zum Denklabor I Mobilität) möglich.