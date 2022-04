Wasser- und Gasversorgung: Stadt und Stadtwerke unterschreiben Konzessionsverträge

Herford. Der Rat der Hansestadt Herford hat am 04. Februar 2022 auf der Grundlage der durchgeführten Ausschreibungsverfahren dem Abschluss eines neuen Gas- und eines Wasserkonzessionsvertrages zwischen der Hansestadt Herford und der Stadtwerke Herford GmbH zugestimmt.

Die Wasserkonzession umfasst 40 Jahre, die Gaskonzession 20 Jahre. Beide Konzessionen waren auch zuvor in der Hand der Stadtwerke.

Die Hansestadt Herford und die Stadtwerke Herford haben nun die neuen Konzessionsverträge unterschrieben.

„Ich freue mich, dass wir mit den Stadtwerken Herford erneut unser kommunales Versorgungsunternehmen für die nächsten Jahrzehnte mit der Wasser- und Gasversorgung beauftragen“, sagt Bürgermeister Tim Kähler. „Wasser- und Energieversorgung gehören zur Daseinsvorsorge. Für die Stadt, ihre Bürgerinnen und Bürger, stehen die Stadtwerke Herford für Zuverlässigkeit und Versorgungssicherheit.“

Die Stadtwerke Herford versorgen in Herford, Hiddenhausen und Spenge rund 120.000 Menschen mit Trinkwasser. Mit Erdgas werden mehr als 25.000 Haushalte in Herford, Enger und Hiddenhausen versorgt.

„Für die Stadtwerke Herford nehmen wir die Aufgabe der Erdgas- und Wasserversorgung in den nächsten Jahrzehnten sehr gern an. Im Zuge der klimatischen Veränderungen stehen wir in der Herausforderung des nachhaltigen Wirtschaftens und der Transformation der Energieversorgung“, so Oliver Daun, Geschäftsführer der Stadtwerke Herford.