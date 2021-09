Wandern mit dem ADAC

Bielefeld. Wandern ist schon lange eine Trendsportart- und der ADAC OWL schließt sich an. Der Mobilitätsclub bietet am Samstag, 25.09. um 10 Uhr eine geführte Wanderung mit dem Tourguide Klaus Goeke (Bünde) an. Der Heimat- und Wanderexperte führt die Gruppe vom Johannisberg über den Botanischen Garten und den Johannisfriedhof zum Bauernhausmuseum und gibt während der ca. 2,5 Stunden langen Wanderung interessante Einblicke in Geschichte sowie Fauna und Flora. Abgeschlossen wird die Veranstaltung mit einem kleinen Imbiss im Bauernhauscafe.

Die Teilnahme ist unabhängig von einer Club-Mitgliedschaft und kostenlos. Einzuhalten sind die 3-G-Regeln und eine Voranmeldung ist zwingend erforderlich unter www.adac-owl.de/wandern oder telefonisch unter 0521 10 81 170.