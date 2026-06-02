Vielfalts-Bank am Reckenberg: Wortmann & Partner setzt Zeichen für Offenheit

Mit der Bank vor dem Kanzleigebäude in Rheda-Wiedenbrück unterstützt Wortmann & Partner die Initiative der Wirtschaftsinitiative Kreis Gütersloh für Toleranz, Austausch und ein respektvolles Miteinander.

Kreis Gütersloh. „Vielfalt hat Platz in unserer Mitte“ – diese Botschaft für Toleranz und Miteinander ist jetzt gut sichtbar am Reckenberg in Rheda-Wiedenbrück zu lesen: vor dem Gebäude der Kanzlei Wortmann & Partner. Auf einer Rasenfläche am Eingang steht eine Vielfalts-Bank, die zum Austausch einlädt und ein Zeichen für Diversität setzt.

„Wir unterstützen das Projekt Vielfalts-Bank aus ganzem Herzen“, sagt Volker Ervens, Managing Partner der Kanzlei für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Wortmann & Partner berät Unternehmen unter anderem zu Nachfolge, Transaktionen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. „Mit der Bank möchten wir ein Zeichen für Miteinander und Toleranz setzen. Diese Werte leben wir in unserer Kanzlei und möchten mit der Bank dazu einladen, ins Gespräch zu kommen“, so Ervens.

Initiiert wurde das Projekt von der Wirtschaftsinitiative Kreis Gütersloh. „Über die Bank können Unternehmen und Organisationen aus dem Kreis Gütersloh ihre Wertschätzung für Vielfalt und Offenheit ausdrücken“, erklärt Ervens, der auch im Vorstand der Wirtschaftsinitiative aktiv ist. Er lädt weitere Unternehmen ein, das Projekt zu unterstützen und die Vielfalts-Bank als sichtbares Symbol bei sich zu platzieren. Mehrere Unternehmen machen bereits mit. Eine weitere Bank mit Symbolcharakter steht nur wenige Meter entfernt vor der Kreissparkasse Halle-Wiedenbrück.

Auch Thorsten Kleinemeier, Partner der Kanzlei, betont den praktischen Wert des Zeichens: „Wir profitieren selber enorm von Vielfalt in unserem Team und von der Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten ganz unterschiedlicher Hintergründe. Wir verstehen die Bank deshalb auch als Gesprächseinladung, um im Austausch verschiedene Perspektiven noch besser kennenzulernen.“

Nach Angaben von Ervens wird die Bank bereits gut genutzt: „Unsere Mitarbeitenden nehmen regelmäßig für Pausen an der frischen Luft auf der Bank Platz. Besonders gefreut hat mich, dass ein Bürger uns ein Foto zugeschickt hat, auf dem er mit seinem Sohn auf der Bank sitzt. Dazu schrieb er: Tolle Aktion“, erzählt Ervens. „Das zeigt uns: Die Bank kommt gut an und das Projekt findet Unterstützung.“

Gefertigt wird die Vielfalts-Bank vom wertkreis Gütersloh. Sie lässt sich modular aus unterschiedlichen Bauteilen zusammenstellen und soll Unternehmen verschiedene Möglichkeiten bieten, das Möbelstück an ihre Bedürfnisse anzupassen. Auf Wunsch erhält jede Bank eine hochwertige Fräsung des jeweiligen Unternehmenslogos. „Wir vom wertkreis sind wirklich stolz auf dieses Projekt“, sagt Dirk Bathe vom wertkreis Gütersloh. „Jede Bank besteht aus hochwertigem, witterungsfestem Material und wird in unserer Tischlerei individuell gefertigt.“

Die pro Wirtschaft GT koordiniert das Projekt für Unternehmen. „Mit dieser Bank bringt Wortmann & Partner seine Unterstützung für das Projekt zum Ausdruck und macht die Werte Vielfalt und Offenheit im öffentlichen Raum sichtbar“, sagt Nikola Weber, Geschäftsführerin der pro Wirtschaft GT. Mit der Vielfalts-Bank könnten Unternehmen gezielt einen Ort für Kommunikation auf Augenhöhe schaffen und ein Zeichen für ein respektvolles Miteinander setzen. „Wir freuen uns, wenn sich weitere Unternehmen dieser Initiative anschließen“, so Weber.

Informationen zur Vielfalts-Bank gibt es online bei der pro Wirtschaft GT unter www.prowi-gt.de/bank.