Veranstaltungshinweis Der März im Marta

Herford. Im März hält das Marta ein buntes Programm für Groß und Kleinbereit, für Kunstliebhaber*innen ebenso wie für Architekturfans und alle, die es werden wollen. Auch musikalisch kommen Besucher*innen in diesem Monat auf ihre Kosten! Besonderes Highlight: Die Eröffnung der Ausstellung ars viva 2026 mit Werken der drei ars viva- Preisträger*innen Ryan Cullen, Nazanin Noori und Prateek Vijan am Fr, 13. 3., ab 18 Uhr, in der Lippold-Galerie!

Am So, 1. 3., um 14 Uhr, haben Architekturbegeisterte in einer einstündigen Führungvdie Möglichkeit, die einzigartige Gehry-Architektur des Museums zu erleben. Währendvdes Rundgangs erhalten Teilnehmende spannende Informationen rund um das Martaals Bauwerk (Ticket 3,50 Euro zzgl. Eintritt, ohne Anmeldung).

Ebenfalls am So, 1.3., um 17.30 Uhr, gibt das Detmolder Ensemble Horizonte ein Konzert direkt in den Gehry-Galerien. Das Ensemble in einer Formation auf Bläsern, Streichern und Schlagzeug nimmt mit einer Mischung aus zeitgenössischer Musik und Jazz Bezug auf die Ausstellung Kartographien des Wachstums – Katinka Bock im Dialog mit Lois Weinberger. Bei dem Auftritt in den Ausstellungsräumen gehen die Musiker*innenin den direkten Dialog mit den Kunstwerken. Ein Teil des Auftritts findet im Marta-Forum statt. Auf dem Programm stehen u.a. Werke von Salvatore Sciarrino, Malika Kishino, Jörg-Peter Mittmann und Chick Corea. Ein Erlebnis für Neugierige und Musikliebhaber*innen mit und ohne Vorkenntnisse (Teilnahme im Ausstellungseintrittenthalten)!

Am Mi, 4.3., um 19.30 Uhr, ist wieder Zeit für die Herforder Architekturgespräche (Ticket 3,50 Euro zzgl. Eintritt, ohne Anmeldung). Seit 2013 thematisieren die Herforder Architekturgespräche Ideen und Visionen des Lebens in der Stadt sowie aktuelle Fragen zu Architektur und Städtebau. Für die 46. Ausgabe von Stadt + Vision ist Architekt Jonas Tratz (FAKT, Berlin) mit seinem Impulsvortrag Loose Fit zu Gast im Marta-Forum. Die anschließende Diskussionsrunde wird von Falko Biermann / schmersahl | biermann| prüßner Architekten, Bad Salzuflen, und Vorsitzender des BDA OWL moderiert. Ermöglicht wird die Veranstaltungsreihe durch die Kooperation mit dem Bund Deutscher Architektinnen und Architekten, BDA Ostwestfalen-Lippe (Ticket 5 Euro, erm.3 Euro, VVK online und an der Museumskasse).

Am Fr, 13. 3., um 19 Uhr, eröffnet die Ausstellung ars viva 2026 mit Werken der drei Preisträger*innen Ryan Cullen, Nazanin Noori und Prateek Vijan in der Lippold-Galerie. Die Eröffnungsreden finden im Marta-Forum statt. Es begrüßen Sie Kathleen Rahn, Direktorin Marta Herford, Dr. Daniel Teubner, 1. stellvertretender Bürgermeisterder Hansestadt Herford, und Ulrich Sauerwein, Vorsitzender Gremium Bildende Kunst, Kulturkreis der deutschen Wirtschaft. Anschließend gibt Friederike Korfmacher, Assistenzkuratorin Marta Herford, eine Einführung in die Ausstellung. Die Marta-Kunstsprecher*innen stehen von 18 bis 21 Uhr in den Ausstellungen für Fragen oder Gespräche über die Kunst bereit. Das Marta Café ist geöffnet und bietet ein leckeres Angebot an Speisen und Getränken. Die Ausstellung ist ab 18 Uhr geöffnet (der Eintrittist von 18 – 22 Uhr frei).

Am Sa, 14. 3., um 12 Uhr, geben die ars viva 2026 Preisträger*innen Ryan Cullen, Nazanin Noori und Prateek Vijan im Gespräch mit Friederike Korfmacher (Assistenzkuratorin Marta Herford) Einblicke in ihre künstlerischen Werke und die Themen der Schau in der Lippold-Galerie. Außerdem berichtet Min-young Jeon (Kuratorische Leitung Bildende Kunst, Kulturkreis der deutschen Wirtschaft) über die Arbeit des Kulturkreis der deutschen Wirtschaft und den ars viva-Preis. Das Gespräch findet in englischer und deutscher Sprache direkt im Ausstellungsraum in der ersten Etage statt (im Ausstellungseintritt enthalten).

Am Sa, 21. 3., um 14 Uhr findet eine öffentliche Führung für blinde und sehbehinderte Menschen statt. Gemeinsam mit der erfahrenen Kunstvermittlerin Angelika Höger wird die Ausstellung Kartographien des Wachstums – Katinka Bock im Dialog mit Lois Weinberger in einem barrierefreien Rundgang erfahrbar. Um Anmeldung unter bildung@marta-herford.de oder telefonisch unter 05221.994430-0 wird gebeten (begrenzte Teilnehmer*innenzahl, Ticket 3,50 + ermäßigter Eintritt, Begleitpersonen sind frei).

Am So, 22.3, um 16 Uhr, spricht der Kunstkritiker, Ausstellungsmacher und Autor Prof. Dr. Robert Fleck in seinem Bildvortrag Lois Weinberger – ein Pionier der Ökologie in der Kunst über den österreichisches Künstler und sein vielgestaltiges Schaffen. Die Veranstaltung im Marta-Forum ist Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung Kartographien des Wachstums – Katinka Bock im Dialog mit Lois Weinberger statt (Ticket 5 Euro, erm. 3 Euro oder im Ausstellungseintritt enthalten).

Am Do, 26. 3., um 19.30 Uhr, findet das Konzert Seid Menschen! mit Boogielicious feat. Abi Wallenstein statt. Das Gesprächskonzert mit Blues-Legende Abi Wallenstein und Jazz- und Bluesschlagzeuger David Herzel im Marta-Forum wird moderiert von Günter Scheding und widmet sich den persönlichen Erfahrungen und allgemeinen Gedanken der Musiker zum Leben in Deutschland und Israel. Das Publikum erwartetein lebendiger Wechsel von Musik und Gespräch. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch bei einem Getränk in der Marta-Lobby. In Kooperation mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Herford e.V. (Eintritt frei).

Regelmäßige Führungen durch die aktuellen Ausstellungen finden immer mittwochs um 18 Uhr sowie samstags und sonntags um 15 Uhr statt (Ticket 3,50 Euro zzgl. Eintritt, ohne Anmeldung).

Workshops im März

Mit abwechslungsreichen Workshops für alle Altersstufen lädt das Marta regelmäßig dazu ein, selbst kreativ zu werden. In einer inspirierenden Umgebung können Besucher*innen mit unterschiedlichen Materialien und Techniken experimentieren, eigene Ideen entwickeln und das Museum auf ganz persönlicheWeise entdecken.

Am So, 1.3. und am 15. 3. von 14 bis 16.30 Uhr bietet das Marta Herford mit der Offenen Runde ein Mitmach-Angebot für Familien an. Ob vor, nach oder während eines Ausstellungsbesuchs: Das offene Atelier in der Marta-Lobby lädt Kinder und Erwachsene dazu ein, gemeinsam aktiv zu werden und verschiedene künstlerische Sprachen kennenzulernen. Der Termin am 1. 3. steht unter dem Thema kreativ Natur entdecken (Kostenfrei, ohne Anmeldung, begrenzte Teilnehmer*innenzahl).

Am Di, 3. 3., von 16.15 bis 17.45 Uhr können Kinder ab 6 Jahren bei der Kunstkiste gemeinsam mit der freien Kunstvermittlerin Katharina Hagemann im Marta-Atelier künstlerische Techniken ausprobieren und kreativ experimentieren. Die Kunstkiste findet an 4 zusammenhängenden Terminen statt (Di 3. 3., Di 10. 3., Di 17. 3., Di 24. 3.2026, jeweils 16.15 bis 17.45 Uhr). Fest eingeplant ist ein Besuch der aktuellen Ausstellung (Ticket 45 Euro inkl. Material, mit Anmeldung, begrenzte Teilnehmer*innenzahl, nur zusammenhängend buchbar).

Am Sa, 7. 3. und am 21. 3. von 11 bis 13 Uhr lädt das Marta zu dem offenen Mitmach-Angebot Kunstentdecker*innen ein. Kinder ab 6 Jahren haben hier die Möglichkeit, die aktuelle Ausstellung zu erkunden und sich im Anschluss selbst als Künstler*innen auszuprobieren. Dabei werden die gewonnenen Eindrücke und Ideen einfallsreich umgesetzt (Ticket 12 Euro, inkl. Material), ohne Anmeldung, begrenzte Teilnehmer*innenzahl).

Am So, 8. 3. findet von 14 bis 16.30 der Kreativ-Sonntag statt. Das offene Kreativangebot lädt Gäste aller Altersgruppen dazu ein, im Marta-Atelier verschiedene künstlerische Techniken auszuprobieren – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt (Ticket 15 Euro inkl. Material, ohne Eintritt in die Ausstellung, mit Anmeldung, begrenzte Teilnehmer*innenzahl).

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen und Workshops unter: https://marta-herford.de/kalender/