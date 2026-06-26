UrbanPulse gewinnt erstes Pilotgebäude in Detmold

Die St. Elisabeth Stiftung stellt ein denkmalgeschütztes Gebäude als Reallabor für bezahlbaren Wohnraum, Begegnung und Quartiersentwicklung bereit.

Detmold. Das Verbundprojekt UrbanPulse hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Für die Umsetzung des ersten Pilotgebäudes konnte die St. Elisabeth Stiftung gewonnen werden. Damit steht das erste denkmalgeschützte Gebäude fest, in dem neue Ideen für bezahlbaren Wohnraum, Begegnung und die Weiterentwicklung bestehender Gebäude erprobt werden sollen.

Anlässlich dieses Meilensteins besuchten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des UrbanPulse-Stammtisches gemeinsam mit dem Vorstand der Stiftung und dem Projektteam das Gebäude. Vor Ort konnten sich die Beteiligten ein Bild von der Ausgangssituation des Objekts, den Potenzialen des Standorts sowie den geplanten nächsten Schritten machen.

Karsten Hentschel, Vorstand der St. Elisabeth Stiftung und Vertreter der Eigentümerin des Gebäudes, stellte die Geschichte des Gebäudes, die aktuellen Herausforderungen und die Potenziale des Standorts vor. Zudem erläuterte er seine Motivation, sich als Pilotpartner an UrbanPulse zu beteiligen.

„UrbanPulse hat bei uns offene Türen eingerannt. Die Idee, gemeinsam und auf Augenhöhe über die Zukunft von Gebäuden, Quartieren und bezahlbarem Wohnraum nachzudenken, passt sehr gut zu unserem Selbstverständnis als sozialer Träger. Wenn wir mit unserem Gebäude dazu beitragen können, solche Ideen gemeinsam zu entwickeln und auszuprobieren, unterstützen wir das gerne“, sagte Hentschel.

„Mit dem Start des ersten Pilotgebäudes wird UrbanPulse konkret und sichtbar“, betont Prof.in Dr. Susanne Kost, Projektkoordinatorin von UrbanPulse. „Das ist ein wichtiger Meilenstein und gibt uns Rückenwind für die nächsten Schritte.“

In den kommenden Monaten sollen im Gebäude erste Maßnahmen und Beteiligungsformate erprobt werden. Das Pilotgebäude soll damit zu einem Reallabor für neue Wohn- und Nutzungskonzepte werden.

UrbanPulse wird von den Projektpartnern Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Stadt Detmold, Lipper für Lipper@Asphaltexistenzler e.V. und Lippe im Wandel e.V. gemeinsam umgesetzt. Das Projekt bringt Eigentümerinnen und Eigentümer, Stadtverwaltung, Wissenschaft und Bürgerschaft an einen Tisch, um gemeinsam neue Perspektiven für bestehende Gebäude zu entwickeln.

Im Mittelpunkt stehen die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die Förderung von Begegnung und Gemeinschaft sowie die Entwicklung lebendiger und zukunftsfähiger Quartiere. Mit dem ersten Pilotgebäude können diese Ideen nun erstmals gemeinsam in der Praxis erprobt werden.

Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter urbanpulse-detmold.de.