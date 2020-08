Studienorientierung in OWL auf einen Blick

Die Hochschulen aus Ostwestfalen-Lippe präsentieren das überarbeitete Handbuch zur Studienorientierung.

Bielefeld (fhb). Ein wesentlicher Faktor für den erfolgreichen Übergang von der Schule zur Hochschule ist die frühzeitige Orientierung sowie das Kennenlernen und Erkunden der vielfältigen Studienmöglichkeiten. Hochschulen bieten Schülerinnen und Schülern zahlreiche Angebote zum Orientieren, Informieren und Ausprobieren an. Auch die ostwestfälischen Hochschulen unterstützen den Entscheidungsprozess durch ein breites Angebot an Beratungs-, Informations- und Orientierungsmöglichkeiten. Im Handbuch zur Studienorientierung OWL haben die Zentralen Studienberatungen der Universitäten Bielefeld und Paderborn sowie der Fachhochschule Bielefeld und der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe die vielen Angebote zur Studienorientierung in OWL übersichtlich zusammengefasst und Grundbegriffe aus der Welt der Hochschulen erklärt.

Das Handbuch richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer, die sich damit einen Überblick über das große Angebot verschaffen und die schulischen Aktivitäten zur Studienorientierung gezielter planen können. Aber auch Schülerinnen und Schüler profitieren von der gemeinsamen Übersicht. Denn das Handbuch umfasst neben den Angeboten für Schulen auch die Formate, die Studieninteressierte außerhalb der Schule zum Kennenlernen von Hochschulen und Studiengängen nutzen können.

Das Handbuch ist unter folgenden Links online abrufbar:

www.uni-paderborn.de/studienwahlorientierung

www.uni-bielefeld.de/kaoa

www.fh-bielefeld.de/zsb/kaoa

www.th-owl.de/kaoa