„Stein auf Stein – Großkirchen im Miniaturformat“

Neue Sonderausstellung im LWL-Museum in der Kaiserpfalz

Paderborn(lwl). Ab Samstag (2.7.) zeigt das LWL-Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn eine außergewöhnliche Sonderausstellung zu Großkirchen im Miniaturformat. Unter dem Titel „Stein auf Stein“ wurden bedeutende europäische Kathedralen, wie Notre Dame de Paris, Santa Maria della Salute in Venedig, das Ulmer Münster, die Frauenkirche in Dresden und der Kölner Dom, aus Klemmbausteinen neu aufgebaut. Modellbauer:innen aus ganz Deutschland geben in Workshops und Vorträgen Tipps und Tricks ihrer Arbeit preis.

Prof. Dr. Michael Rind, Chefarchäologe des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL): „Große Sakralbauten stehen an der Spitze mittelalterlicher Baukunst. Mit hohem personellen Aufwand, großem künstlerischen Können und immensen finanziellen Anstrengungen wurden die Bischofssitze mit Kathedralkirchen ausgestattet. Sie stehen im Fokus dieser Ausstellung.“

Was die Modelle von den Originalen unterscheidet, ist vor allem das Material. Mit fast ebenso großer Kunstfertigkeit „Stein auf Stein“, aber aus Kunststoff ragen sie bis zu drei Meter hoch vor den Besucher:innen auf. Rind: „Gute Planung, exakte Bauausführung und Liebe zum Detail waren nötig und das verbindet die mittelalterlichen Bauwerke mit den hier gezeigten LEGO®-Kirchen.“

Für ein archäologisches Museum sind die elf LEGO®-Modelle ungewöhnliche Exponate. Museumsleiter Dr. Martin Kroker: „Eine Million Steine und zwei Jahre Bauzeit stecken allein im Kölner Dom von Jürgen Bramigk.“

Vor dem maßstabgetreuen Modellbau steht immer eine sorgfältige Planung. Kroker: „Wie die Archäolog:innen, Bauforscher:innen und Denkmalpfleger:innen müssen auch die Bauherr:innen der LEGO®-Kirchen mit einer gründlichen Spurensuche ihre Projekte starten.“ Besuche vor Ort, zahlreiche Fotos und das Heranziehen historischer Bauzeichnungen lassen maßstabgetreue Wiedergaben von Architektur und Inneneinrichtung zu. Kroker: „So gibt es an jedem Modell etwas zu entdecken: Sei es die Uhr am Paderborner Dom mit originalgetreuem Aufdruck oder Krypta, Grabmäler und Kreuzgang mit Skulpturen im Würzburger Dom, oder die Figuren der Königsgalerie und des Tympanon von Notre Dame, die u.a. in Harry-Potter-Bausätzen des dänischen Unternehmens gefunden wurden.“

Die Recherchen zum Modell wurden im Falle des Paderborner Doms unterstützt durch das Erzbistum Paderborn. Domprobst Joachim Göbel: „Zum 950-jährigen Weihejubiläum unseres Doms 2018 kamen wir auf die Idee, die Paderborner Modellbauer von Hundbrax für ein LE-GO®-Modell zu gewinnen. Nachdem sie das Bauwerk aus 28.000 Klemmbausteinen im Maß-stab 1:100 neu errichtet hatten und das Bauwerk seinen Platz in der Kaiserpfalz gefunden hatte, fragten wir uns nach vergleichbaren Kirchenmodellen, und die Idee zur Ausstellung war geboren.“

Zehn weitere Modelle berühmter europäischer Großkirchen reisten aus ganz Deutschland ins LWL-Museum in der Kaiserpfalz. Dabei stellte der Transport die Modellbauer:innen und das Museumsteam vor große Herausforderungen. Kroker: „Oft mussten ganze Modelle oder zumindest Teile vor Ort neu aufgebaut werden. Nichts ist geklebt, alles Stein auf Stein gesteckt und deshalb besonders fragil – gerade Türme und Dächer.“

In manchen Fällen gelang es den Modellbauer:innen, die Statik des Originals eins zu eins zu übernehmen, so dass ein Modell wie der Kölner Dom mit einem Gewicht von über 300 Kilogramm sich selbst trägt und auch ein Innenausbau noch möglich war. Kroker: „Gelegentlich perfektioniert das Modell sogar das Original: Die Türme des Klosters von Wiblingen beispiels-weise wurden nie fertig gestellt, ganz anders im LEGO®-Modell von Burkhard Siemoneit und Stephan Schumann. Und auch die Kathedrale von Notre Dame de Paris zeigt sich bei uns vor dem Brand.“

Wie viel Kreativität und Handarbeit hinter jedem der Modelle steckt, dokumentieren die Filme der YouTuber von Hundbrax, die auch in der Ausstellung zu sehen sind. Neben Making-Of-Videos sind es vor allem ihre Brick-Filme, die weltweit millionenfach angeklickt werden. Denn die Paderborner bauen nicht nur, sie erzählen ganze Geschichten, wie den Untergang der Titanic, mit Hilfe ausgefeilter LEGO®-Kulissen Bild für Bild in Stop-Motion-Filmen nach. Modellbauer Tim Olszewski von Hundbrax erklärt: „Manch eine:r denkt, LEGO®-Steine sind was für Kinder, aber die Altersangabe: „0-99″ auf den Bausets stimmt. Unsere Videos werden weltweit angeklickt und kommentiert. Das Durchschnittsalter liegt dabei zwischen 30 und 40 Jahren.“

Umfangreiches Begleitprogramm

Welche Tipps und Tricks die Modellbauer:innen anwenden, um maßstabgetreue Modelle zu erstellen und trotzdem nach den Regeln des Fair-Plays zu spielen (nur Klemmbausteine dürfen verwendet werden, es darf nicht geklebt werden.), verraten Hundbrax und andere Modellbauer:innen in Vorträgen und Workshops. Teilnehmende haben Gelegenheit, eigene Brick-Filme zu erstellen und lernen die Grundlagen der Stop-Motion-Filmtechnik kennen.

Und action!

Dienstag, 05.07.2022 – 15-17 Uhr (Anmeldung bis 21.06.)

Dienstag, 02.08.2022 – 14-16 Uhr (Anmeldung bis 19.07.)

Sommerferienprogramm für 7 bis 12-Jährige.

Kosten: 3 Euro p.P.

Erlebe den Zauber der Brickfilme: Die Teilnehmer:innen können bei dem Workshop unter An-leitung der Experten von Hundbrax LEGO®-Steine zum Leben erwecken und Regisseur eines eigenen Brickfilms werden. Die Grundlagen der Stop-Motion-Technik vermitteltn die Hundbrax dabei zum Thema „Paderborner Dombauhütte“.

Achtung Redaktionen: Pressevertreter:innen sind herzlich eingeladen, beim Workshop am 5.7. dabei zu sein.

Bauen mit den Lauter Steinen I

Samstag, 9.7.2022 (Anmeldung bis zum 4.7.2022)

Kosten: 3 Euro p.P.

10-12 Uhr: Kreatives Bauen (für 5-10-Jährige)

12.30-14.30 Uhr: Tipps und Tricks im Modellbau (für 10-15-Jährige)

15-17.30 Uhr: Fair Play im Modellbau (ab 15 Jahren)

Am Aktionstag zu Bauen mit den Lauter Steinen werden angehenden Modellbauer:innen der Spaß am Modellbauen vermittelt. Die Modellbau-Experten von den Lauter Steinen e.V. aus Kaiserslautern vermitteln nicht nur die Vielfalt im Modellbau, sondern teilen auch Tipps und Tricks zu Statik und Modulbau sowie die Feinheiten des Fair Plays im Modellbau.

Bauen mit den Lauter Steinen II

Sonntag, 10.7.2022

10-13 Uhr: Familienaktion Modellbauen

Kosten: Eintritt

Interessierte Besucher:innen haben am Sonntagvormittag die Gelegenheit, im LWL-Museum in der Kaiserpfalz eigene Kreationen an Bautischen und in Legoecken zu erschaffen. Die Modell-bau-Experten von Lauter Steine e.V. stehen für Fragen und zur Hilfestellung bereit.

13 Uhr: Sonderführung von Martin Schild (Lauter Steine e.V.) durch die Ausstellung Stein auf Stein (Anmeldung bis zum 4.7.2022)

Kosten: 3 Euro p.P + Eintritt

Als Modellbau-Experte und Erbauer der Modelle Notre Dame de Paris und der Marienkirchen aus Kaiserslautern kennt sich Schild bestens mit den Herausforderungen, Tipps und Tricks im Modellbau aus. In der Führung werden nicht nur Details und Vorgehensweise im Modellbau aus Sicht des Erbauers geschildert, sondern auch ein besonderer Blick hinter die Kulissen der Ausstellung gewährt.

Alles nach Plan I + II (Kurse können unabhängig voneinander besucht werden)

Mittwoch, 20.7.2022 – 10-14 Uhr (Anmeldung bis 8.7.)

Sommerferienprogramm für Jugendlich ab 12 Jahren

Kosten: 20 Euro p.P.

Zunächst erkunden die Jugendlichen das originale Mauerwerk der karolingischen Pfalz und probieren historische Bautechniken aus. Sie lernen Tipps und Tricks des maßstabgerechten Bauens mit Klemmbausteinen kennen und bauen gemeinsam die Pfalzkirche von 799 auf, die anschließend zu einem Teil der Sonderausstellung wird. Ein Minimodell der Pfalz darf mit nach Hause genommen werden.

Mittwoch, 27.7.2022 – 10-14 Uhr (Anmeldung bis 20.7.)

Sommerferienprogramm für Jugendliche ab 12 Jahren

Kosten: 20 Euro p.P.

Zunächst erkunden die Jugendlichen das originale Mauerwerk der karolingischen Pfalz und probieren historische Bautechniken aus. Sie lernen Tipps und Tricks des maßstabgerechten Bauens mit Klemmbausteinen kennen und bauen gemeinsam die Pfalzkirche aus dem 9. Jahr-hundert auf, die anschließend zu einem Teil der Sonderausstellung wird. Ein Minimodell der Pfalz darf mit nach Hause genommen werden.

Ab sofort gelten für den Museumsbesuch keine Zugangsbeschränkungen mehr. Um das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird gebeten. Bitte beachten Sie weiterhin während des Besuchs des Museums die gültigen Abstands- und Hygieneregeln.

Daten und Fakten zu den Modellen

Würzburger Dom

1,8 Millionen Steine

6 Monate Bauzeit

Maßstab 1:32

300 x 300 x 80 cm

Kloster von Wiblingen

1,2 Millionen Steine

2 Jahre Bauzeit

Maßstab 1:42

350 x 260 x 150 cm

Kölner Dom

1 Million Steine

2 Jahre Bauzeit

Maßstab 1:55

300 x 180 x 290 cm

Ulmer Münster

112.000 Steine

4 Monate Bauzeit

182 x 74 x 230 cm

Maßstab 1:70

Santa Maria della Salute

30.000 Steine

6 Monate

128 x 64 x 85 cm

Maßstab 1:65

Paderborner Dom

28.500 Steine

500 Stunden Bauzeit

Maßstab 1:100

106 x 45 x 93 cm

Münsteraner Dom

22.000 Steine

4 Monate Bauzeit

105 x 50 x 60 cm

Maßstab 1:96

Notre Dame de Paris

4.000 Steine

8 Monate Bauzeit

200 x 100 x 120 cm

Maßstab 1:58

Dresdner Frauenkirche

1.200 Steine

6 Monate Bauzeit

60 x 60 x 135 cm

Maßstab 1:68

Kaiserpfalz

1.200 Steine

5 Monate

67 x 44,5 x 13,5 cm

Maßstab 1: 110

Marienkirche Kaiserslautern

Maßstab 1:25

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.lwl-kaiserpfalz-paderborn.de

https://de-de.facebook.com/museuminderkaiserpfalz/

https://www.instagram.com/lwl_kaiserpfalzmuseum/