Start für Bielefelder Altstadtmarkt

Bielefeld. Von Obst und Gemüse bis Süßgebäck und Brot bis Oliven und Dips – ab Samstag, 20. Januar 2024, gibt es in der Bielefelder Altstadt wieder ein Wochenmarkt-Angebot mit frischen Produkten aus der Region. Der Altstadtmarkt beendet seine kurze Winterpause und startet in die neue Saison 2024.

Neu dabei ist Messer- und Scherenschleifer Kevin Maier. Jeden ersten und dritten Freitag sowie jeden ersten Samstag im Monat schleift er in seiner mobilen Werkstatt alles, was schneidet – vom Küchenmesser über die Brotschneidemaschine bis zum Gartenwerkzeug.

Außerdem hat Bielefeld Marketing, die seit 2017 den Altstadtmarkt organisiert, einen Nachfolger für den Blumenstand unter den Arkaden des Theaters am Alten Markt (TAM) gefunden. Blumenhändler Deniz Kartal wird dort frische Schnittblumen und Sträuße anbieten. Wegen der temperaturempfindlichen Ware startet der Blumenverkauf erst am Dienstag, 13. Februar 2024 – passend zum Valentinstag. Insgesamt beteiligen sich in diesem Jahr sieben Händler an dem Wochenmarkt-Angebot in der Altstadt.

Auf dem Alten Markt und an der Niedernstraße öffnen die Markthändler ihre Stände dienstags und freitags von 9 bis 14 Uhr sowie samstags von 9 bis 16 Uhr. An einigen Tagen muss der Markt aufgrund von Feiertagen oder Großveranstaltungen in der Altstadt ausfallen. Alle Termine unter: www.bielefeld.jetzt/wochenmarkt