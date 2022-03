Starkes Netzwerk gegen Adipositas

Chefärzte aus ganz OWL zu Gast am St. Josef Hospital Bad Driburg

Bad Driburg. Der fachliche Informationsaustausch ist in der Medizin seit Jahren ein bewährtes Mittel, um Patienten die bestmögliche Therapie anzubieten. Das Adipositaszentrum Hochstift am St. Josef Hospital der KHWE geht nun den nächsten Schritt. Das Team um Chefarzt Dr. Florian Dietl hat die Initiative ergriffen und Chefärzte aus den Adipositaszentren am Klinikum Bielefeld, am Klinikum Lippe, an den Mühlenkreiskliniken Minden-Lübbecke, am St. Vincenz Krankenhaus Paderborn und am St. Vinzenz Hospital Rheda-Wiedenbrück nach Bad Driburg eingeladen.

„Wir sind das erste Referenzzentrum Adipositas in Ostwestfalen-Lippe und eines von 21 Referenzzentren deutschlandweit. Damit verbinden wir auch eine Verantwortung, die über chirurgische Eingriffe weit hinausgeht. Gemeinsam möchten wir mit den anderen Zentren in OWL an einem Strang ziehen und unser gemeinsames Ziel erreichen: professionelle Unterstützung für krankhaft Übergewichtige in unserer Region“, sagt Dr. Florian Dietl, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und minimalinvasive Chirurgie und Leiter des Adipositas-Zentrums in Bad Driburg. Sein Team besteht aus hoch spezialisierten Chirurgen, Ernährungsberatern, Psychologen und Physiotherapeuten. Eigene Fachärzte kümmern sich um die anschließende Wiederherstellungs-Chirurgie.

„Ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland ist adipös, also stark übergewichtig, und die Zahlen steigen weiter an. Es ist daher grundlegend notwendig, dass wir Adipositaszentren uns gut organisieren, um den Menschen mit krankhafter Fettsucht eine top Versorgung wohnortnah zu ermöglichen“, nennt Dr. Dietl nur einen der Gründe für das gemeinsame Treffen der Chef- und Oberärzte. Künftig sollen deshalb auch gemeinsame Fortbildungen und Fallkonferenzen durch die beteiligten Zentren angeboten werden.

Die teilnehmenden Zentren haben sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und verfügen über eine hohe Expertise in der Adipositasbehandlung. Den gegenseitigen Austausch sehen alle Beteiligten als eine hervorragende Chance an. Das nächste Treffen ist bereits geplant, es wird am St. Vincenz Krankenhaus Paderborn stattfinden.

Foto: (BU)

Chirurgen aus OWL zu Besuch im Referenzzentrum Adipositas des St. Josef Hospitals der KHWE in Bad Driburg (von links): Harry Feist (Oberarzt St. Josef Hospital Bad Driburg), Jan Hoppe (Klinikum Lippe Detmold), Dr. Florian Dietl (Chefarzt St. Josef Hospital Bad Driburg), Dr. Michael Leitz (Klinikum Lippe Detmold), PD Carolina Pape-Köhler (St. Vincenz Krankenhaus Paderborn), PD Dr. Hubert Scheuerlein (St. Vincenz Krankenhaus Paderborn), Dr. Beate Herbig (Klinikum Bielefeld), Prof. Dr. Wolfgang Hiller (Klinikum Lippe Detmold), Dr. Uwe Werner (Mühlenkreiskliniken Kreis Minden-Lübbecke), Dr. Christian Rathmer (St. Vinzenz Hospital Rheda-Wiedenbrück) und Dr. Werner Grebe (St. Vinzenz Hospital Rheda-Wiedenbrück).