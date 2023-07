Alles zentral im Jahnplatz Nr. 5 Stadtwerke Gruppe legt Kundenzentren zusammen.

Bielefeld. Die Stadtwerke Bielefeld Gruppe wird ihre Kundinnen und Kunden demnächst noch zentraler an einem Standort beraten. Das Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5 wird ab dem 28. August sämtliche Themen der Stadtwerke, der Verkehrstochter moBiel, der BITel und der Bielefelder Bäder abdecken. Das Kundenzentrum Turbinenhalle an der Schildescher Straße wird damit am Freitag, 25. August 2023, das letzte Mal öffnen. Sarah Leffers, Leiterin des Jahnplatz Nr. 5, sagt: „Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, weil wir unseren Service noch effizienter gestalten möchten – intern wie extern. Für die Kundinnen und Kunden ist nun ganz klar, dass sie für alle Themen zu uns an den Jahnplatz kommen können. Hier wartet dann ein noch größeres Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf sie, denn die Kolleginnen und Kollegen, die vorher im Service der Turbinenhalle gearbeitet haben, wechseln zu uns an den Jahnplatz.“ Weitere Vorteile für die Kundschaft im Überblick: Anders als im Kundenzentrum Turbinenhalle können nun zu sämtlichen Themen Termine online gebucht werden, sodass das Warten auf ein Minimum reduziert wird. Am Jahnplatz gibt es montags bis freitags außerdem längere Öffnungszeiten von 9 bis 18 Seite 2 von 2 Uhr und die zusätzliche Öffnung am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Themen, die früher abschließend an der Schildescher Straße bearbeitet wurden, wie Anpassungen bei Abrechnungen, Ummeldungen bei Umzug und Guthabenerstattungen, werden zukünftig komplett im Jahnplatz 5 bearbeitet. Das gilt auch für individuelle Zahlungsvereinbarungen, Stundungen oder Klärungen bei Unterbrechung der Energieversorgung. Neben diesen Themen können im Jahnplatz Nr. 5 Privatkunden der Stadtwerke Gruppe weiterhin zu sämtliche Angeboten und Verträgen mit den Stadtwerken, moBiel, der BITel und den Bielefelder Bädern beraten werden. Dazu gehört auch die allgemeine Energieberatung, die seit der Energiekrise besonders großen Zulauf hat.