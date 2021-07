Solaroffensive Vlotho – Strom sparen durch Sonnenschein

Vlotho. Die Stadt Vlotho möchte gemeinsam mit den Stadtwerken Vlotho die Energiewende vorantreiben. Dabei sind Photovoltaik-Anlagen nicht nur klimafreundlich, sondern auch wirtschaftlich. Wenn Sie wissen möchten, ob Ihr Dach als Solardach geeignet ist und wie diese Umrüstung finanziert werden kann, können Sie die Beratungsangebote der Stadtwerke Vlotho in Anspruch nehmen. Wir begleiten Sie von der Planung bis zur Installation der Anlage! Sie haben die Wahl: Möchten Sie das Solardach als Komplettpaket nutzen – eine Pachtanlage von Ihren Stadtwerken Vlotho?

Oder möchten Sie selbst in die Photovoltaik-Anlage investieren und wir begleiten Sie dabei mit unserem Know-how? In beiden Fällen prüfen wir zunächst mit Ihnen das infrage kommende Dach auf seine Eignung: Ausrichtung, Neigung und der bauliche Zustand werden genau begutachtet. Danach folgt eine Wirtschaftlichkeitsanalyse Ihres Solardachs, in der Sie die voraussichtlichen Investitionskosten, die Erträge und die monatlichen Einsparungen der Stromkosten einsehen können. Haben Sie sich nach unserer Beratung für ein Solardach entschieden und die Voraussetzungen für die Montage der Photovoltaik-Anlage sind bereits gegeben, dann geht es je nach der gewählten Variante an die Installation der Anlage. Nach Fertigstellung der Installation, können Sie einen Teil des selbsterzeugten Stroms bei sich zuhause nutzen. Nicht benötigte Strommengen speisen Sie gegen Vergütung in das öffentliche Versorgungsnetz ein. So sichern Sie sich mehr Unabhängigkeit von den Marktpreisen und gestalten nebenbei noch die Energiewende mit.

Beide Varianten ermöglichen den Zugang zu einer günstigen und klimafreundlichen Solar-Energie! Gern informiert Sie das Team der Energieberatung der Stadtwerke Vlotho über die Solardach-Varianten. Die Vorteile im Überblick: – Neutrale und kompetente Beratung – Kaufbegleitung bei eigener Anlage – Komplettpaket als Pachtanlage – Mehr Unabhängigkeit vom Strom-Marktpreis Weitere Auskünfte zu diesem Thema, unter anderem auch zur Vereinbarung persönlicher Beratungstermine im konkreten Fall, sind telefonisch möglich unter der Telefonnummer 05733 / 9127-0.