Skate Aid an der Jugendfreizeitstätte

Brakel. Coole Tricks auf dem Skateboard üben, entspannt mit dem Longboard cruisen und anschließend sogar ein eigenes Board mit nach Hause nehmen: Kinder und Jugendliche erwarten in den Sommerferien wieder lehrreiche Workshops, die das Energieunternehmen Westenergie und die Initiative skate-aid aus Münster anbieten. Im Mittelpunkt stehen nicht nur Grundkenntnisse im Skateboarden, sondern auch die Persönlichkeitsbildung der Teilnehmer über den Sport. Gestern startete der Skate-Workshop in Brakel.

Bürgermeister Hermann Temme und Westenergie-Kommunalmanagerin Maria Kemker machten sich heute vor Ort ein Bild davon, was die Teilnehmer in der kurzen Zeit bereits gelernt haben. Hermann Temme freut sich über den Fahrspaß in Brakel: „Der Skateboard-Workshop ist schon zum festen Bestandteil unserer Ferienaktionen geworden. Es ist toll, dass Westenergie uns auch in diesem Jahr dieses Angebot bietet. Die Workshops sind immer sehr schnell ausgebucht. Ich finde es sehr gut, dass wir den Jugendlichen ein Angebot mit viel Bewegung und Tempo machen können. Das ist eine erholsame Abwechslung nach diesem sehr speziellen Corona-Schuljahr.“