Schülerinnen MINT-Mentoring an der Universität Paderborn

Neuer Durchgang von „look upb“ startet im Oktober

Mit dem Beginn des Wintersemesters startet Anfang Oktober auch ein neuer Durchgang des MINT-Mentoring Programms „look upb“ an der Universität Paderborn. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen der Oberstufe, die Interesse an einem MINT-Studiengang, also an den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, haben. Der Anmeldeschluss ist am 24. September. Weitere Informationen, eine detaillierte Übersicht zum Programmablauf sowie den Anmeldebogen finden Interessierte unter: www.upb.de/look.

Was ist „look upb“?

Das Mentoring Programm „look upb“ bietet den teilnehmenden Schülerinnen die Möglichkeit, eine MINT-Studentin ein Semester lang, also über fünf Monate hinweg, zu begleiten bzw. sich digital auszutauschen. In dieser Zeit können sie spannende Einblicke in den Studienalltag an der Universität Paderborn erhalten. Regelmäßige Mentoring-Treffen, gemeinsame Besuche von Vorlesungen sowie Einblicke in die Bibliothek und Führungen über den Campus ergänzen das Rahmenprogramm. Highlight des diesjährigen Durchgangs ist eine Exkursion zu einem regionalen MINT-Unternehmen und ein MINT-Workshop, bei dem die Schülerinnen ihre eigenen Fähigkeiten auf die Probe stellen können. Alle Veranstaltungen werden unter Beachtung der zu dem Zeitpunkt geltenden Corona-Regelungen durchgeführt.