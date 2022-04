Projektbüro der Abteilung für Soziale Teilhabe feierlich

Paderborn . Mit musikalischer Untermalung und einer Clownin wurde am Donnerstag, 21. April, das neue Projektbüro der Abteilung für Soziale Teilhabe der Stadt Paderborn von Sabine Kramm, stellvertretende Bürgermeisterin, Wolfgang Walter, Sozialdezernent, und Nadine Kordtomeikel, Abteilung für Soziale Teilhabe, im Beisein von ehrenamtlichen Akteur*innen eröffnet.

Nachdem das Ehrenamtsbüro im historischen Rathaus coronabedingt geschlossen werden musste, bekommt das Paderborner Ehrenamt hiermit einen neuen Raum. Das Projektbüro befindet sich in der Mühlenstraße 43 – Es liegt somit zentral in der Innenstadt und ist fußläufig vom Parkplatz auf dem Maspernplatz erreichbar. Mit der Eröffnung wird ehrenamtlichen Akteur*innen, wie dem Markplatz für ehrenamtliches Engagement, der Zeitspende, Obolus – Paderborner Taschengeldbörse und Broadwood, nun wieder die Möglichkeit gegeben, Beratungen anzubieten. Weiterhin sollen dort Veranstaltungsformate umgesetzt werden und Netzwerktreffen der Abteilung für Soziale Teilhabe stattfinden.

Die Projektpartner*innen sind ab nächster Woche im Projektbüro anzutreffen. Das Team des Markplatzes für ehrenamtliches Engagement ist jeden Mittwoch von 10 Uhr bis 12 Uhr und von 15 Uhr bis 17 Uhr für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, da. Die Paderborner Taschengeldbörse Obolus öffnet jeweils donnerstags von 14 Uhr bis 17 Uhr. Zeitspende findet sich montags, jeweils von 15 Uhr bis 17 Uhr, im Projektbüro und Broadwood öffnet seine Türen immer dienstags von 9 Uhr bis 11 Uhr.

Auch die Paderborner Taschengeldbörse OBOLUS bezieht diese Woche ihre neuen Büroräume in der Mühlenstraße 43. Ganz dringend werden zur Zeit Jugendliche gesucht, vorwiegend für Hilfe im Garten, die ihr Taschengeld aufbessern möchten. Auf die Jugendlichen, die OBOLUS am 28. April in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr in den neuen Räumlichkeiten besuchen, wartet eine kleine Überraschung.

Ausführliche Informationen über OBOLUS sind auf der Website www.obolus-paderborn.de zu finden.