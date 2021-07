Projekt „DEAL – Detmold, echt-autofrei leben“ erhält Prämierung

Stadt Detmold erhält 10.000 Euro Förderung zur Erstellung der Entwurfsplanung

Detmold. 10.000 Euro fließen aus dem Landeswettbewerb „Zukunft Stadtraum“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW (MHKBG) nach Detmold: Das Projekt „DEAL – Detmold, echt-autofrei leben“ ist eine von 25 prämierten Ideen. Die Idee kann nun als nächster Schritt eine Entwurfsplanung gegossen werden.

Ein Quartier ohne alltäglichen KFZ-Verkehr – das ist die Grundidee hinter DEAL. Die öffentlichen Straßen werden zurückgebaut und in Spiel- und Begegnungsräume umgewandelt, PKW-Stellplätze für Besucher*innen soll es am Rand des Quartiers geben, ebenso Carsharing-Angebote sowie Lastenräder und Handwagen. Ein eigenes Auto ist damit für die Bewohner*innen des Quartiers nicht notwendig und auch nicht vorgesehen. Entstehen soll das autoarme Quartier in der ehemaligen Britensiedlung in der Zeppelin-, Eckener- und Stresemannstraße. Dort gibt es derzeit rund 50 Wohneinheiten, die dann ergänzt um Tiny Houses als autoarmes Quartier entwickelt werden sollen – und das immer in Zusammenarbeit mit den künftigen Bewohner*innen. „Ich freue mich sehr, dass unsere Idee vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung prämiert wurde. Nun können wir den nächsten Schritt gehen und aus der Idee eine Entwurfsplanung entwickeln, um dann gemeinsam mit der Politik, der BIMA und den Bewohner*innen einen ganz neuen Siedlungstyp in Detmold zu etablieren“, so Thomas Lammering, Technischer Beigeordneter der Stadt Detmold.

Zunächst werden jetzt die Rahmenbedingungen für dieses Projekt mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) als Eigentümerin der Häuser abgestimmt. Anschließend sollen die planungsrechtlichen Grundlagen geschaffen werden. Die Stadt Detmold wird zeitnah über die weiteren Schritte informieren.