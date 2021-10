Preise für herausragende junge Künstler*innen aus Westfalen-Lippe

Paderborn. Insgesamt acht Förderpreise für Kunst, Musik und Literatur verleiht die GWK-Gesellschaft für Westfälische Kulturarbeit am Sonntag, den 10. Oktober 2021 um 11:30 Uhr in Schloß Neuhaus. Im Anschluss an die Preisverleihung wird die Preisträgerausstellung in der Städtischen Galerie in der Reithalle eröffnet. Die Fördergesellschaft aus Münster kooperiert in diesem Jahr bei Preisverleihung und Ausstellung mit den Städtischen Museen und Galerien Paderborn.

Jedes Jahr schreibt die GWK zwei Förderpreise für klassische Musik und je einen für Literatur und bildende Kunst aus. Mit den renommierten Preisen werden junge Künstler*innen aus Westfalen-Lippe, die, auch nach überregionalem Maßstab, überdurchschnittliche Leistungen erbringen, bei ihrem Einstieg in eine professionelle Karriere unterstützt. Die Preisträger*innen werden von unabhängigen Fachjurys, die mit Expert*innen aus ganz Deutschland besetzt sind, ausgewählt. Die Musik- und Literaturpreise sind mit je 5.000 € dotiert, und die Ausgezeichneten werden in das nachhaltige Förderprogramm der GWK aufgenommen. Den Kunstpreis, der mit 4.000 € dotiert ist, begleiten eine Ausstellung und ein Einzelkatalog.

Da die Preisverleihung 2020, die in der Kunsthalle Recklinghausen hätte stattfinden sollen, pandemiebedingt ausfallen musste, werden in diesem Jahr im Audienzsaal von Schloß Neuhaus in Paderborn die Preisträger*innen der Jahre 2020 und 2021 gewürdigt. Die Preisverleihung ist öffentlich, Gäste sind hierzu ebenso wie zur anschließenden Eröffnung der Ausstellung „Halt und Hürde“ der Kunstpreisträgerin von 2021, Irene Strese, herzlich willkommen. Die Ausstellung kann in der Zeit von Sonntag, 10. Oktober 2021, bis einschließlich Sonntag, 9. Januar 2022, in der Städtischen Galerie in der Reithalle (Im Schlosspark 12; 33104 Paderborn) besucht werden. Die Öffnungszeiten belaufen sich dabei von dienstags bis sonntags von jeweils 10 bis 18 Uhr. An Heiligabend, am 1. Weihnachtstag sowie an Silvester bleibt die Ausstellung geschlossen. Der Eintritt beläuft sich auf 2.50 Euro, ermäßigt auf 2 Euro.

GWK-Förderpreise für bildende Kunst 2021 und 2020

Irene Strese aus Willebadessen-Peckelsheim im Kreis Höxter erhält den GWK-Kunstpreis 2021. Die 35-Jährige Absolventin und Meisterschülerin der Hochschule für Kunst Bremen erschafft in einer eigenwilligen und reifen, spielerisch-verspielten Formensprache Installationen und Objekte, die häufig humorvoll und skurril, immer aber vieldeutig sind. Sie setzt die gewöhnlichen Wahrnehmungsmuster außer Kraft, macht neugierig und bringt Assoziationen und die Fantasie in Gang. Dabei kombiniert die Bildhauerin u.a. Objekte aus Keramik, die sie selber gefertigt hat, mit Alltagsgegenständen, die sie verfremdet, und bezieht sich dabei zugleich inhaltlich und formal auf den Ausstellungsort.

Der GWK-Förderpreis Kunst 2020 geht an die Stahlbildhauerin und Zeichnerin Justyna Janetzek, die 2016 ihr Diplom an der Kunstakademie Münster gemacht hat. Die 35-Jährige greift mit ortsspezifischen Skulpturen aus lackiertem Stahlrohr und farbigen Flächen, die wie Zeichnungen im Raum anmuten, in Außen- und Innenräume ein und verzaubert sie irritierend. In der Beschäftigung mit den Arbeiten Janetzeks werden die Konzepte von Bewegtheit und Starre, Linie, Fläche und Raum beweglich und unsere Vorstellungen von fester Gegenständlichkeit, klarer Bedeutung und eindeutigen Bezügen im Raum werden schillernd.

GWK-Förderpreise Musik 2020 und 2021

Alle Musikpreisträgerinnen und -preisträger überzeugten die Fachjurys durch ungewöhnlich große Musikalität und Gestaltungskraft, technische Brillanz, intensive Bühnenpräsenz und erstaunliche künstlerische Reife.

Da 2020 drei der mehr als 30 Kandidat*innen im Wettbewerbsvorspiel in der Musikhochschule Münster überragende Leistungen zeigten, verleiht die GWK für das Jahr 2020 drei Musikpreise: Die heute 27-jährige Schlagzeugerin Zizhu Lila Wang machte ihren Bachelor im chinesischen Nanjing und schloss 2020 ihr Studium mit dem Konzertexamen an der Musikhochschule Münster ab. 1995 in Münster geboren, war die Klarinettistin Julia Puls Jungstudentin an der dortigen Musikhochschule, bevor sie an die Musikhochschule Lübeck ging. Derzeit ist sie im Masterstudiengang an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Der heute 28 Jahre alte Gitarrist Matei Rusu aus dem rumänischen Iaşi studierte am Konservatorium Maastricht und absolvierte danach seinen Master an der Hochschule für Musik Detmold.

2021 gehen die beiden Musikpreise an den Akkordeonisten Pavel Efremov und die Pianistin Sonja Kowollik. Efremov wurde 1994 in der moldawischen Hauptstadt Chișinău geboren und studierte in Detmold und San Sebastian. Derzeit ist er im Masterstudiengang an der Folkwang Universität der Künste in Essen. 2001 in Bottrop geboren, durchlief Sonja Kowollik die Jugendakademie Münster und studiert seit 2019 an der Hochschule für Musik und Tanz Köln.

GWK-Förderpreise Literatur 2020 und 2021

Im Jahr 2020 entschied die Fachjury, aufgrund der mangelnden Qualität der Bewerbungen keinen Literaturpreis zu vergeben.

2021 erhält Lisa Roy aus Essen, die in Dortmund und an der Kunsthochschule für Medien in Köln studierte, einen GWK-Förderpreis Literatur. Sie wird für einen Auszug aus ihrem Romanmanuskript „Brennpunkt“ ausgezeichnet. Lisa Roys Roman spielt im Essener Norden. In ihrer Hauptfigur laufen die Probleme und Herausforderungen, vor denen dieser multiethnische Stadtteil steht, brennpunktartig zusammen. Mitreißend und frisch, aus intimer Kenntnis des Milieus, in authentisch-pointierter Sprache und in eigenwilliger Perspektive erzählt die Autorin die spannungsvolle Entwicklung einer jungen Frau, die zum Studium wegzog, bis zu ihrem Zusammenbruch beruflich erfolgreich war, sich als Intellektuelle von ihrer Herkunft distanzierte und nun in den Stadtteil, in dem sie aufwuchs, wider Willen zurückkehren muss.

GWK-Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kulturarbeit

Die GWK ist ein gemeinnütziger Verein in Public-Private-Partnership. Unter dem Motto „BESTES FÖRDERN“ unterstützt die GWK exzellente junge Künstler*innen aus Westfalen-Lippe. Außerdem entwickelt sie Kulturprojekte in der Region in Kooperation mit örtlichen Partnern. Neben den mehr als 400 Mitgliedern sind derzeit Hauptträger des Vereins mit Sitz in Münster: die Provinzial Versicherung, die NRW.BANK, der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, der Sparkassenverband Westfalen-Lippe, die Stiftung Westfalen-Initiative, die Theodor Cordes-Stiftung, die Werner Richard-Dr. Carl Dörken Stiftung und die Gelsenwasser-Stiftung sowie die BabyOne gGmbH und die Brillux GmbH & Co.KG.