porta Möbel verlost zum 55. Geburtstag 555 Gewinne

Porta Westfalica. Die porta Unternehmensgruppe feiert in diesem Jahr ihren 55. Geburtstag. Aus diesem Grund lädt Deutschlands größtes, familiengeführtes Einrichtungsunternehmen seine Kundinnen und Kunden zum großen Jubiläumsgewinnspiel ein. Bis Ende des Jahres finden exklusive und attraktive Gewinnspiele in den porta Einrichtungshäusern und im Online-Shop statt. Möbelliebhaber können zusätzlich von unglaublichen Jubiläums-Angeboten im Online-Shop und in den Einrichtungshäusern profitieren.

1965 legten Hermann Gärtner und Wilhelm Fahrenkamp in Porta Westfalica den Grundstein für eine beispiellose unternehmerische Erfolgsgeschichte. Stolzer Vermittler erfolgreicher Mensch-Möbel-Beziehungen. Seit 1965. Im Jubiläumsjahr startet das familiengeführte Unternehmen mit diesem markanten, neuen Markensatz sowie mit einem frischen, neuen Logo in seine erfolgreiche Zukunft. Ab sofort finden Möbelliebhaber daher in allen Abteilungen tolle Jubiläums-Angebote mit attraktiven Konditionen. Ganz gleich ob das Herz für eine hochwertige neue Küche, elegante Wohnzimmermöbel oder ein flauschig-bequemes Boxspringbett schlägt: Die Jubiläumsangeboten bieten für jeden Kunden das Richtige.

Mit seinem großen Jubiläumsgewinnspiel lässt porta auch seine Kundinnen und Kunden am Erfolg teilhaben und verlost neben einem VW T6 „California Coast“ eine hochwertige Küche sowie zahlreiche iPhones, iPads und iWatches im Gesamtwert von 150.000 Euro. Mitmachen ist ganz leicht: Einfach nach dem nächsten Einkauf bei porta Möbel die Bon Nummer vom Kassenzettel auf www.porta.de/gewinnspiel online eingeben und mit ein bisschen Glück einen von insgesamt 555 Preisengewinnen. Dort stehen alle weiteren wichtigen Informationen zum Gewinnspiel.

porta Möbel, das sind deutschlandweit mittlerweile 24 großflächige Einrichtungshäuser und drei porta Küchenwelten. Zur porta Unternehmensgruppe gehören darüber hinaus neben zwei Hausmann-Möbelhäusern mehr als 100 SB-Möbel BOSS Märkte sowie 19 Asko-Einrichtungsmärkte in Tschechien und der Slowakei.

Die Unternehmensgruppe wird heute in der zweiten Generation der Gründerfamilien von Birgit Gärtner und Achim Fahrenkamp geführt, gemeinsam mit dem Holdinggeschäftsführer Dr. h. c. Jürgen Gerdes. Auch im 55. Jahr ihres Bestehens sieht sich die gesamte porta Gruppe als unabhängiges und leistungsstarkes Familienunternehmen mit klaren Werten und Prinzipien. Die porta Gruppe mit ihren 8.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt heute nicht ohne Grund zu den erfolgreichsten Unternehmen im deutschen Möbelhandel. In vielen Bereichen war porta Möbel mit seinen innovativen Ansätzen Branchenvorreiter und hat die Entwicklung des deutschen Möbelhandels entscheidend mitgeprägt und gestaltet.

Die Holding-Geschäftsführung der porta Unternehmensgruppe sagte aus Anlass des 55-jährigen Jubiläums:

„Die gesamte Geschichte der porta Unternehmensgruppe ist für uns Verpflichtung und Ansporn zugleich. Mit unseren klaren Wertvorstellungen als Grundlage haben wir uns als Familienunternehmen stetig weiterentwickelt. Wir bewahren Bewährtes und fördern und fordern zugleich neues Denken. Nur so werden wir auch in Zukunft weiterhin erfolgreich am Markt agieren und unsere Kraft nutzen, uns auch in Zukunft weiterzuentwickeln, zu investieren und zu expandieren. Eine ganz besondere Bedeutung kommt vor dabei allem unseren hoch motivierten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu: Sie alle arbeiten jeden Tag daran, dass unser Unternehmen nachhaltig und profitabel wächst. Denn nur so können wir die Zukunft und Eigenständigkeit der porta Gruppe als Familienunternehmen langfristig absichern. Im Jubiläumsjahr 2020 richtet sich unser Dank daher ganz besonders an unsere portaner! Unsere Kolleginnen und Kollegen sind und bleiben die Stützen unseres Erfolges.“

Und so lebt die Unternehmenskultur bis heute durch die stetige, aktive Präsenz der Gründerfamilien im Tagesgeschäft und zeichnet sich durch leistungsorientierte Teams, eine bereichsübergreifende Offenheit sowie ein starkes, soziales Engagement und eine hohe Wertschätzung für die oftmals langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Einhergehend damit befinden sich die einzelnen Vertriebsschienen auf starkem Wachstums- und Expansionskurs. Darüber hinaus verfolgt das gesamte Unternehmen eine rasante Digitalisierungsstrategie, um den Anforderungen der sich wandelnden Handelswelt auch weiterhin gerecht zu werden.

Seit seiner Gründung 1965 ist porta von kontinuierlichem Wandel, erfolgreichem Wachstum und neuen Ideen im Möbelhandel geprägt. Als Pionier der gesamten Branche entwickelte porta 1982 unter der Marke SB-Möbel BOSS das Konzept des reinen SB-Möbeldiscounters. Die Marke ist heute mit mehr als 100 Märkten einer der beliebtesten Omnichannel-Einrichtungsdiscou nter und wurde zum wiederholten Male als „kunden- und serviceorientiertes Möbelhaus“ ausgezeichnet. Mit der Übernahme der ASKO-Gruppe 2011 in Tschechien und der Slowakei konnte die porta Gruppe ihre internationale Expansion nachhaltig und bis heute erfolgreich vorantreiben. Was im Wirtschaftswunder der sechziger Jahren als Möbelgroßhandel begann, hat sich in den vergangenen 55 Jahren als leistungsstarkes Netzwerk von Einrichtungshäusern und Möbelmärkten für die unterschiedlichsten Kundenansprüche etabliert.