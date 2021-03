Podiumsdiskussion „Hochschulkonzepte der Zukunft“ am 18. März 2021 ab 14:30 Uhr

Gütersloh. Als Teil des Rahmenprogramms des Jubiläumsjahres der Fachhochschule (FH) Bielefeld veranstaltet der Campus Gütersloh am Donnerstag, 18. März 2021, ab 14:30 Uhr eine Online-Podiumsdiskussion unter dem Titel „Hochschulkonzepte der Zukunft – Digitaler Wandel als Treiber der Neugestaltung kooperativer Strukturen mit der Wirtschaft“. Das Jubiläumsjahr der FH Bielefeld steht unter dem Motto „50 Years of Future“ – auch die Podiumsdiskussion widmet sich mit dem Thema Digitalisierung eben diesem Leitgedanken.

Bereits jetzt steht der Campus Gütersloh für gelebte Digitalisierung: In den praxisintegrierten Studiengängen vermitteln die Lehrenden das Handwerkszeug, um in zukunftsorientierten Unternehmen zu arbeiten. Doch was bedeutet digitaler Wandel für das praxisintegrierte Studium selbst? Wie werden künftig kooperative Strukturen mit der Wirtschaft aussehen? Auch die aktuelle Coronakrise – die für Vieles einen Digitalisierungsschub bringt – wird thematisiert. Welche Änderungen und Chancen ergeben sich für Hochschulen durch die Digitalisierung basierend auf den Erfahrungen der Krise? Was bedeutet das für die Hochschullehre, die Studierenden und was für die Infrastruktur von Hochschulen und deren Gebäuden?

Zum Einstieg hält Dr. Jannica Budde, Projektmanagerin Hochschulforum Digitalisierung am Centrum für Hochschulentwicklung (CHE), einen Impulsvortrag mit dem Titel „New Skills, New Learning, New Spaces. Digitalisierung und die Hochschule der Zukunft“.

Es diskutieren: Prof. Dr. Ingeborg Schramm- Wölk (Präsidentin FH Bielefeld), Christian Nüßer (geschäftsführender Gesellschafter Venjakob Maschinenbau GmbH & Co. KG), Erich Schemmann (Geschäftsführer Scanfabrik KG.), Prof. Dr. Christian Schwede (Professor in Gütersloh für das Lehrgebiet Big Data Analytics) und Dr. Jannica Budde.

Durch die Diskussion führt der Moderator Marvin Meinold. Während der Veranstaltung haben die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, Fragen über einen Live-Chat zu stellen.

Der Link zur kostenlosen Teilnahme wird vor Beginn der Veranstaltung hier veröffentlicht: https://www.fh-bielefeld.de/hochschule/veranstaltungen/18-03-2021-podiumsdiskussion-hochschulkonzepte-der-zukunft