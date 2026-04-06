Ostern im Mindener Museum: Öffnungszeiten, Ausstellungen und Ferienprogramm

Das Mindener Museum lädt in den Osterferien mit Sonderausstellungen, Führungen, Mitmachaktionen und Rallyes für die ganze Familie ein.

Minden. Ostern im Mindener Museum bietet in den Osterferien ein abwechslungsreiches Programm mit Ausstellungen, Führungen für Erwachsene und Ferienaktionen für Kinder. Geöffnet ist das Museum von Dienstag bis Sonntag jeweils von 12 bis 18 Uhr. Am Osterwochenende ist es an Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet. Am Ostermontag bleibt das Haus geschlossen.

Noch bis zum 12. April 2026 erfahren Besucherinnen und Besucher in der Sonderausstellung „Grün Stadt Grau – Nachhaltige Stadtlandschaften“, wie sich graue Innenstädte in grüne Lebensräume verwandeln lassen. Die Ausstellung richtet sich auch an Familien mit Kindern ab 10 Jahren. Am 19. April enden gleich zwei weitere Ausstellungen: Die Schau „Zauberkunst in Frauenhänden“ des Museum Bellachini Hamburg rückt die oft übersehene weibliche Seite der Zauberkunst seit 1840 in den Mittelpunkt. Die Plakatausstellung des Bundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge „Riga. Deportationen – Tatorte – Erinnerungskultur“ beleuchtet das Schicksal von mehr als 25.000 jüdischen Menschen, die ab Ende 1941 aus über 40 deutschen Städten in das von der Wehrmacht besetzte Riga deportiert wurden.

Die Osterferien sind außerdem eine gute Gelegenheit, die neue stadtgeschichtliche Dauerausstellung des Museums zu besuchen. In sieben Kapiteln erzählen mehr als 400 Exponate von der 1225-jährigen Geschichte Mindens. Ob Bohlenweg und Lederstiefel aus dem 12. Jahrhundert, Kaffeefilter von Melitta und Drabert-Stuhl oder Hochrad und Gesellschaftskleid aus dem 19. Jahrhundert – viele Highlights warten auf die Besucherinnen und Besucher. Zwei weitere Stationen geben Einblicke in die Ur- und Frühgeschichte der Region. Wer wissen möchte, worum es sich beim „Wiehenvenator“ handelt oder schon immer einmal einen Mammutschädel sehen wollte, ist hier genau richtig. Für Familien gibt es in der Ausstellung zudem zahlreiche Mitmach-Stationen.

Wer die neue Dauerausstellung im Rahmen einer Führung erleben möchte, kann für 5 Euro pro Person an der Donnerstagsführung am 2. April um 17 Uhr oder für 3,50 Euro pro Person an der Mittagspausenführung am 8. April um 12:45 Uhr teilnehmen. Für beide öffentlichen Führungen ist keine Anmeldung erforderlich.

Für Kinder gibt es außerdem ein spannendes Ferienprogramm. Freie Plätze gibt es für Kinder ab 6 Jahren beim Angebot „Zurück in die Urzeit – den Dinosauriern auf der Spur“ am 31.03. von 14 bis 17 Uhr sowie für Kinder ab 8 Jahren beim Programm „Unterwegs auf der Weser – eigene Schiffe bauen“ am 02.04. von 9 bis 12 Uhr oder am 07.04. von 14 bis 17 Uhr. Pro Kind kosten die Aktionen 10 Euro. Anmeldungen werden unter museum@minden.de oder telefonisch unter 0571-9724020 entgegengenommen.

Wer bei gutem Wetter lieber draußen unterwegs ist, kann sich im Museum für 5 Euro einen Rucksack samt Rätselheft ausleihen und sich auf eine abwechslungsreiche Rallye quer durch die Mindener Innenstadt begeben. Spielerisch erfahren Groß und Klein dabei Wissenswertes über die Entstehung Mindens. Und wenn es doch einmal regnet, wartet im Museum die Familienrallye „Feuer & Flamme“, bei der sich alles um Feuergefahren früher und heute dreht. Beide Rallyes sind für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Weitere Informationen gibt es unter www.mindenermuseum.de.