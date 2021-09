Neuer Vorstand für die Werbegemeinschaft Gütersloh

Gütersloh. Bei der Mitgliederversammlung der Werbegemeinschaft Gütersloh e.V., die am vergangenen Donnerstag, in der Stadthalle Gütersloh stattfand, wurden der geschäftsführende Vorstand und die Beisitzer neu gewählt.

Die Vorstandsmitglieder Markus Finke (Modehaus Finke) und Gabriele Conert (McDonald’s Gütersloh) werden durch Ulrike Meyer (Schuhhaus Potthoff) und Cliff Schütte (Porta Möbel Gütersloh) unterstützt. Die neuen Herausforderungen meistert der Vorstand gemeinsam mit den gewählten Beisitzern: Ralf Schubert (Bankery/Alex Gütersloh), Heike Winter (Geno Immobilien), Johannes Westerheide (Klingenthal Gütersloh) und Sabine Flöttmann (Feine Dinge). Der neue Vorstand der Werbegemeinschaft Gütersloh bedankte sich bei Torsten Stellbrink (Porta Möbel), Dirk Rückwart (Karstadt) und Gabriele Rudorff (Europa Schmuck), die sich über viele Jahre als Mitglieder des Vorstandes und Beirats für den Gütersloher Handel und die Gütersloher Gastronomie stark gemacht haben.

In der neuen Besetzung verfügt die Werbegemeinschaft Gütersloh über eine branchenübergreifende Fachkompetenz und kann so die vielen Gespräche mit der städtischen Verwaltung, den politischen Gremien und dem Handelsverband OWL gemeinsam mit der Gütersloh Marketing GmbH aktiv begleiten und engagiert an der innerstädtischen Gestaltung mitwirken. Die Gütersloh Marketing GmbH ist als Kooperationspartner für die Werbegemeinschaft nicht nur für den Gütersloher Weihnachtsmarkt und die verkaufsoffenen Sonntage zuständig, sondern führt als Schnittstelle die Partner in den verschiedensten gemeinsamen Projekten und Diskussionen zusammen.

Gemeinsam mit dem Handelsverband OWL und der ISG Mittlere Berliner Straße, sowie weiteren aktiven Stadt-Akteuren in einzelnen Quartieren bringt sich auch die Werbegemeinschaft Gütersloh mit Ideen und Vorschlägen zum Stadtentwicklungsprozess ein.