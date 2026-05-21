Forum WLP ehrt HSBI-Bachelorarbeiten 2026

Zwei herausragende Arbeiten aus dem Fachbereich Wirtschaft der Hochschule Bielefeld wurden beim Transferforum Wirtschaftsinformatik ausgezeichnet.

Bielefeld. Das Forum für Wirtschaftsinformatik, Logistik und Produktion e.V. (Forum WLP) hat im Jahr 2026 zwei herausragende Bachelorarbeiten aus dem Fachbereich Wirtschaft der Hochschule Bielefeld (HSBI) ausgezeichnet. Die Ehrung der Preisträger erfolgte am 5. Mai 2026 im Rahmen des Transferforum Wirtschaftsinformatik 2026 an der Hochschule Bielefeld.

Zu den diesjährigen Preisträgern gehört Tim Niklas Tenger. Ausgezeichnet wurde seine Bachelorarbeit mit dem Titel „Entwicklung einer Softwarelösung zur Erstellung, Verwaltung und Speicherung von HTML/XSLT E-Mail-Templates“.

Ebenfalls prämiert wurde Kennet Wefelmeier für seine Bachelorarbeit „Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Prozessoptimierung von Beschaffungsprozessen in SAP ERP-Systemen am Beispiel der Bezugsquellenfindung“.

Mit den Preisen würdigt das Forum WLP innovative wissenschaftliche Arbeiten mit hoher Praxisrelevanz und fördert zugleich den wissenschaftlichen Nachwuchs im Bereich der Wirtschaftsinformatik.

Die ausgezeichneten Arbeiten greifen aktuelle Zukunftsthemen der digitalen Transformation auf. Während sich Tim Niklas Tenger mit der Entwicklung einer praxisnahen Softwarelösung für das Management von E-Mail-Templates beschäftigte, untersuchte Kennet Wefelmeier den Einsatz Künstlicher Intelligenz zur Optimierung betrieblicher Beschaffungsprozesse in SAP-Systemen.

Das Forum WLP ist ein Netzwerk und Treffpunkt von Alumni der Fachgruppe Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Bielefeld sowie der Universität Paderborn, insbesondere der ehemaligen Fachgruppe Wirtschaftsinformatik beziehungsweise Computer Integrated Manufacturing (CIM). Die Mitglieder des Vereins pflegen durch regelmäßige Treffen den fachlichen und persönlichen Austausch zu Themen der Wirtschaftsinformatik, Logistik und Produktion.

Ein besonderes Anliegen des Vereins ist die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Deshalb vergibt das Forum WLP einmal jährlich Preise für herausragende Abschlussarbeiten in diesen Themenfeldern.

„Die prämierten Arbeiten zeigen eindrucksvoll, wie innovative Technologien und aktuelle Forschung zur Lösung praxisrelevanter Herausforderungen beitragen können“, betont der Vereinsvorsitzende Prof. Dr. Achim Schmidtmann.

Weitere Informationen zum Forum WLP finden sich beim Forum WLP. Informationen zum Transferforum Wirtschaftsinformatik der HSBI finden sich auf der Website der HSBI.