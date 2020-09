Neue Tickets für kulinarische Spaziergänge

Bielefeld Marketing bietet weitere Termine für die beliebten Stadtrundgänge an

Bielefeld. Es gibt Ticket-Nachschub für die eigentlich schon bis Ende des Jahres ausverkauften „Kulinarischen Spaziergänge“ durch die Innenstadt. Die besonderen Stadttouren von Bielefeld Marketing führen auf unterschiedlichen Routen nicht nur vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten, sondern legen unterwegs in Restaurants auch eine Pause ein für ein Drei-Gänge-Menü. Für zwei Tourenangebote gibt es jetzt wieder Tickets.

Der Spaziergang „Vom Spinnrad zur Stadtmauer“ startet an der Ravensberger Spinnerei und führt durch die Industriegeschichte der Leineweberstadt. Die Vorspeise gibt es unterwegs im Hotel-Restaurant Bartsch, den Hauptgang im Restaurant Stockbrügger und das Dessert in der Altstadt im „Le Feu“. Karten für die vierstündige Tour gibt es für Termine am Sonntag, 4. Oktober, und am Sonntag, 8. November.

Ein weiterer kulinarischer Rundgang führt „Durch die Altstadt“ und vorbei an den Sehenswürdigkeiten in Bielefelds guter Stube. Gegessen wird entlang der Strecke im „Bernstein“, im „Il Monastero“ und im „Kachelhaus“. Der von einem professionellen Stadtführer geleitete Spaziergang dauert ebenfalls rund vier Stunden. Die offenen Termine sind am Freitag, 23. Oktober, und am Freitag, 30. Oktober.

Tickets und Infos gibt es in der Tourist-Information Bielefeld im Neuen Rathaus (Niederwall 23, Tel. 0521 516999) sowie unter: www.bielefeld.jetzt/kulinarisch