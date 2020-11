Neue Dezernentin bei der Kreisverwaltung

Kreis Herford. Der Kreis Herford bekommt eine neue Dezernentin. Dr. Beatrix Wallberg übernimmt im Februar kommenden Jahres das Dezernat II in der Verwaltungsleitung des Kreises. Dazu gehören die Ämter Kataster und Vermessung und Umwelt, Planen und Bauen.

Die 58-jährige Beatrix Wallberg ist promovierte Agrar- und Umweltwissenschaftlerin. Sie übernimmt das Amt von Helmut Lückingsmeier, der das Dezernat seit November 2019 kommissarisch führte und im kommenden Jahr in den Ruhestand geht. Dr.Wallberg leitet seit 1998 das Umweltamt der Kreisverwaltung Minden-Lübbecke. Zuvor hatte sie bereits sechs Jahre Führungserfahrung bei der Stadtverwaltung Herford als Leiterin des Umweltamtes bzw. der Abteilung Umwelt, Stadtentwicklung und Freiraumplanung gesammelt. Sie ist verheiratet, Mutter von 2 Kindern und wohnt in Detmold.

Dr. Beatrix Wallberg: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Als Dezernentin habe ich die Möglichkeit, noch mehr zu gestalten und umzusetzen. Ich kenne und schätze den Kreis Herford und die Region und komme mit Freude in den Kreis und in die Stadt Herford zurück.“

Landrat Jürgen Müller:

„Mich freut besonders, dass wir bald eine Frau in der Führungsebene haben. Mit Frau Dr. Wallberg bekommen wir in der Verwaltungsspitze eine erfahrene und engagierte Kollegin, die sich in ihren Fachbereichen seit Jahren qualifiziert und etabliert hat. Zusätzlich wird Dr. Wallberg durch ihre engen und intensiven Kontakte gewinnbringend, die bereits schon gute Zusammenarbeit mit dem Kreis Minden-Lübbecke weiter fördern und prägen können.“

Die Leitung der Kreisverwaltung stellen, neben Landrat Jürgen Müller an der Spitze, zukünftig insgesamt 3 Dezernent*innen.

Markus Altenhöner ist als Kreisdirektor, Leiter des Dezernates I, Krisenstabsleiter und Kämmerer, seit Sommer vergangenen Jahres bei der Kreisverwaltung. Als Dezernent ist er verantwortlich für die Ämter Personal, Organisation und Kommunales, Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr und Veterinär- und Verbraucherschutz sowie für das Finanz- und Liegenschaftsmanagement. Altenhöner ist Volljurist.

Norbert Burmann ist Leiter des Dezernates III mit den fünf Ämtern, Schule, Kultur und Sport, Soziale Leistungen, Jugend und Familie, Gesundheit und Sozialplanung und Kreisentwicklung. Burmann ist bereits seit zehn Jahren als Dezernent in der Verwaltungsleitung. Neben Landrat Jürgen Müller ist er die Konstante in der Verwaltungsleitung. Beide sind seit Jahrzehnten beim Kreis Herford und lange Jahre in der Verwaltungsleitung beschäftigt.