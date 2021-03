Kaff und Kosmos kommt in die deutschen Wohnzimmer

Der digitale Kiez-Komedy-Klub

Gütersloh. Der Kiez-Komedy-Klub der Weberei als Mix-Show aus Varieté und Comedy ist längst Kult geworden – Moderator Martin Quilitz begrüßt seit vielen Jahren bei jeder neuen Ausgabe großartige Künstler und ein Publikum, das den einzigartigen Mix aus packenden Show-Acts, toller Live-Musik und kurzweiliger Komik zu schätzen weiß. Am 20. März startet die erste digitale Ausgabe von Kaff und Kosmos per Livestream in Echtzeit. „Um Kultur auch zu Hause erlebbar zu machen, setzen wir unsere Formate innovativ digital um“, erklärt Weberei-Chef Steffen Böning. Die Zuschauer können die Premiere von zu Hause aus genießen, werden aber trotzdem interaktiv ins Geschehen eingebunden. „Wir haben für das Publikum einige spannende Überraschungen im Gepäck. Und natürlich werden die Gäste auch wieder zum Teil der Show, davor schützt auch das heimische Sofa nicht“, verspricht Moderator Martin Quilitz scherzhaft.

Mit dabei sind dieses Mal wieder spannende Showacts, die ihre vielfältigen Talente präsentieren. „Auch die Künstler sind Feuer und Flamme, endlich wieder auftreten zu können und freuen sich, dass die Weberei ihnen die Möglichkeit dazu gibt“, berichtet Programmleitung Jana Felmet. So dürfen die Zuschauer sich auf das Akrobatik-Duo Julia und Lukas freuen, die in ihrem Hand-to-Hand-Act gegenseitiges Verständnis und blindes Vertrauen füreinander offenbaren. Dadurch entsteht eine besondere Verbindung zwischen Bewegung und Zweisamkeit und eine stimmungsvolle Darbietung, die das Publikum staunen lässt. Für den musikalischen Part ist Anikó Kanthak zuständig, die ihr Publikum mit ihrer Stimme und ihrem Charisma in ihren Bann zieht. Sie präsentiert eine einzigartige Mischung aus Pop, Soul und Jazz. Der Kabarettist Bernd Gieseking gilt als der König der Jahresrückblicke und tourt seit nunmehr 30 Jahren erfolgreich mit seinen Bühnenprogrammen durch die gesamte Republik. Beim digitalen Kiez-Komedy-Klub sorgt er mit seinen pointierten Witzen, die auch vor der Queen, Donald Trump oder sogar Gott nicht Halt machen, für beste Stimmung.

Die erste virtuelle Ausgabe von Kaff und Kosmos startet am 20. März um 19:00 Uhr. Verfolgt werden kann der Livestream auf der Facebook-Seite der Weberei sowie unter www.weberei.de. Die Tickets für die Show sind begrenzt und können im Vorfeld auf der Website der Weberei erworben werden. Hier gibt es auch die Möglichkeit, eine freiwillige Spende für die Kunst- und Kulturschaffenden zu hinterlassen.