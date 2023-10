Mittagspausenführung zu nachhaltiger Entwicklung und Klimawandel

Minden. Am Mittwoch, den 11.10. findet um 12:45 Uhr die nächste Mittagspausenführung im Mindener Museum statt. Während der halbstündigen Führung dreht sich dieses Mal alles um den Klimawandel und seine Folgen. In der aktuellen Sonderausstellung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt „MenschenWelt“ erfahren die Besucher*innen wo und wie der Mensch seit der Industrialisierung in das stabile Erdsystem und die natürlichen Kreisläufe eingegriffen hat. Welche Folgen haben die Zerstörung des Waldes, die intensive Wasserentnahme durch Industrie und Landwirtschaft und der massive Eintrag von Düngemitteln und anderen Substanzen? Diesen und anderen Fragen gehen die Besucher*innen in der interaktiven Ausstellung auf den Grund. Dabei werden auch aktuelle Themen wie das drohende Scheitern des 1,5 Gradziels behandelt. Die Ausstellung bietet außerdem Ideen und Lösungsansätze, wie es gelingen kann, die schlimmsten Folgen der Klimakatastrophe abzuwenden.

Pro Person kostet die Führung 3,50 €. Darin enthalten sind Eintritt und Führungsgebühr. Weitere Informationen unter www.mindenermuseum.de