Mittagspausenführung im Mindener Museum

Minden. Am Mittwoch, den 13. April findet im Mindener Museum die nächste Mittagspausenführung statt. Von 12:45 Uhr bis 13:15 Uhr kommen die Besucher*innen dem Naturphänomen Licht auf die Spur. In der Sonderausstellung „Magie des Lichts. Experimente und optische Illusionen“ erfahren sie, was Isaac Newton über die Farben im Licht herausgefunden hat und wie der französische Wissenschaftler Jean Fresnel den Wellencharakter des Lichts erforschte. Der 30minütige Rundgang führt vorbei an historischen Apparaturen aus dem 19. Jahrhundert, die sich die Eigenschaften des Lichts zu Nutze machen. Schließlich laden optische Täuschungen zum Schmunzeln ein.

Pro Person kostet die Führung 3,50 €. Die Zahl der Plätze ist auf 15 Personen begrenzt. Um Anmeldung wird unter museum@minden.de oder 0571 9724020 gebeten. Im Museum ist weiterhin ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen.