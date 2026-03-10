Mindens vergessene Frauen – Starke Frauen, mutige Wege

Sonntag, 08.03.2026 um 14:00 Uhr – Themenführung in Minden

Minden. Die Minden Marketing GmbH lädt zu einer faszinierenden Stadtführung ein, die das Leben und Wirken von neun außergewöhnlichen Frauen aus dem 18. und 19. Jahrhundert beleuchtet.

Diese Frauen prägten mit ihrer Intelligenz, ihrem Mut und ihrer visionären Art das gesellschaftliche Leben in Minden. Sie waren Wegbereiterinnen der Gleichberechtigung und hinterließen Spuren, die weit über ihre Zeit hinausreichten. In diesem Rundgang führt Sie unsere Gästeführerin Betina Hofmann zu den historischen Gebäuden, in denen diese Pionierinnen lebten und arbeiteten und verknüpft ihre persönlichen Biografien geschickt mit der allgemeinen preußischen Stadtgeschichte. Die 90minütige Führung bietet einen fundierten Überblick über die sozialen Umbrüche jener Zeit und würdigt die Frauen, die heute oft zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind.

Die Kosten für die Führung betragen 8,00 € pro Person. Der Treffpunkt ist an der Ecke Marienstraße / Fischerglacis. Das Führungsende ist an der St. Simeonis.

Die Stadt- und Themenführungen finden ohne Einschränkungen statt. Ausgenommen sind Besuche in den Innenräumen der Sehenswürdigkeiten. Hier gelten die dort angegebenen Regeln. Wir appellieren an Ihre Eigenverantwortung.