Mindener Museum FÃ¼hrungen „Ã–tzi – Tatort in den Alpen“ am 15. Juni

FÃ¼hrungen durch die Sonderausstellung ‚Ã–tzi â€“ Tatort in den Alpen‘

Minden. Am Sonntag, den 15. Juli finden im Mindener Museum gleich zwei FÃ¼hrungen durch die aktuelle Sonderausstellung â€žÃ–tzi â€“ Tatort in den Alpenâ€œ statt. Um 14 Uhr beginnt die Ã¶ffentliche SonntagsfÃ¼hrung. Auf einem etwa 1stÃ¼ndigen Rundgang erfahren die Teilnehmer*innen, was mit Ã–tzi, der bekanntesten Mumie Europas, vor 5300 Jahren auf dem Tisenjoch in den Ã–tztaler Alpen des heutigen SÃ¼dtirols geschah. Seine Leiche verrÃ¤t, dass er an keiner natÃ¼rlichen Todesursache starb. Legte er auf dem Felsmassiv eine Pause ein? WÃ¤hnte er sich in Sicherheit und arbeitete an seinen Werkzeugen? Die Beifunde, die man in seinem unmittelbaren Umfeld gefunden hat, sowie die zahlreichen pathologischen Untersuchungen liefern Hinweise auf die TodesumstÃ¤nde. Die Kosten fÃ¼r die FÃ¼hrung betragen 5,00 â‚¬ pro Person. Enthalten sind der Eintritt sowie die FÃ¼hrungsgebÃ¼hr. FÃ¼r die Ã¶ffentliche ErwachsenenfÃ¼hrung ist keine Anmeldung erforderlich.

Um 15:30 Uhr beginnt eine FamilienfÃ¼hrung fÃ¼r Kinder ab 8 Jahren. Gemeinsam schauen sich GroÃŸ und Klein eine lebensechte Rekonstruktion des Ã–tzi an und finden heraus, wie der Mann aus dem Eis gekleidet war, welche Werkzeuge und Waffen er nutzte und wie er in der unwirtlichen Alpenregion Ã¼berleben konnte. Im Anschluss an die FÃ¼hrung kÃ¶nnen Familien die Mitmach-Stationen ausprobieren und steinzeitliche Werkzeuge ausprobieren, TongefÃ¤ÃŸe modellieren oder ArmbÃ¤nder mit Materialien knÃ¼pfen, die Ã–tzi auch schon kannte. Der 45-minÃ¼tige Rundgang kostet pro Kind und einer Begleitperson 5 â‚¬. Es wird um vorherige Anmeldung unter Tel. 0571-9724020 oder museum@minden.de gebeten. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 10 Kindern.