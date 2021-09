Makramee-Windlichter und Spieletag am AktivitÃ¤tswochenende in der Stadtbibliothek Detmold

Spieletag und Kreativangebot in der Stadtbibliothek

Detmold. Am Samstag, 11. September 2021, findet nach langer Zeit wieder ein Kreativangebot im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Detmolder Bastelkünstler“ statt. Kinder ab acht Jahren können an diesem Vormittag von 10:30 bis 14:00 Uhr unter Anleitung schöne Windlichter mit der Makramee-Knüpftechnik anfertigen. Aufgrund der begrenzten Teilnahmezahl ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Als Teilnahmebetrag werden 3 Euro pro Person erhoben.

Am Sonntag, 12. September 2021, heißt es dann wieder „An die Spiele, fertig, los!“ und zwar im Rahmen der bundesweiten Veranstaltung „Stadt-Land-Spielt“ zur Förderung der Spielkultur. Detmold ist in OWL der einzige Ort, der einen der 50 Austragungsorte in ganz Deutschland stellen darf. Von 13 bis 17 Uhr lädt daher das Team der Stadtbibliothek, zusammen mit ihrem Förderverein, an zahlreichen Spieltischen Familien und Spielefans zum Ausprobieren neuerer und älterer Gesellschaftsspiele sowie zur Teilnahme an einer von zwei Spielerallyes ein. Wie immer müssen die Teilnehmenden keine Spielregeln lesen, sondern bekommen die ausgewählten Spiele erklärt. Unter allen Teilnehmenden der Spielerallyes werden im Anschluss an die Veranstaltung vier Gewinner ausgelost, die eines der gesponserten Spiele der teilnehmenden Verlage gewinnen. Die Teilnahme ist kostenlos, die Erwachsenen müssen jedoch einen der 3G-Nachweise vorlegen.