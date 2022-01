Maik Friedrichs wird neuer Geschäftsführer von Pionier Workwear

Maik Friedrichs (43) übernimmt zum 01.03.2022 die Geschäftsleitung der Pionier Berufskleidung GmbH, einer Tochterfirma der Herforder Ahlers AG.

Herford. Maik Friedrichs (43) übernimmt zum 01.03.2022 die Geschäftsleitung der Pionier Berufskleidung GmbH, einer Tochterfirma der Herforder Ahlers AG.

Für seine neue Herausforderung bringt Maik Friedrichs große Erfahrung und ein umfassendes Wissen aus den Bereichen Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung mit.

Herr Friedrichs kommt von Blåkläder Workwear, einem schwedischen Hersteller von Arbeitskleidung, wo er als Geschäftsführer für Deutschland verantwortlich war und zusätzlich für Kunden in der Schweiz und in Polen. Zuvor war Herr Friedrichs bei der 3M Deutschland GmbH vornehmlich im Geschäftsbereich Safety, wo er von 2003 bis 2015 in verschiedenen Vertriebs – und Führungspositionen tätig war, zuletzt als Head of Sales.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Herrn Friedrichs einen ausgewiesenen Experten für Workwear mit einem breit gefächerten Netzwerk und fast 20 Jahren Erfahrung in der Branche gewinnen konnten. Mit seinem Fachwissen auf den Gebieten Digitalisierung, Online – Marketing und Customer Journey ist er genau der Richtige, um Pionier Workwear dynamisch in die Zukunft zu führen“, so Dr. Stella A. Ahlers, Vorstandsvorsitzende der Ahlers AG.

Ulrich Heesen, der die Geschäftsleitung seit 2014 innehatte, wird aufgrund der bisherigen guten Zusammenarbeit bis auf weiteres die Key Accounts betreuen und den Außendienst leiten.

Über Pionier Workwear und die Ahlers AG

Pionier Workwear entwickelt seit 1954 Berufsbekleidung und zählt zu den Top 10 des Segmentes in Deutschland. Als Tochtergesellschaft der Ahlers AG vertreibt Pionier Workwear Arbeitskleidung und Corporate Fashion für Handwerk, Industrie und den Dienstleistungssektor. Qualitativ hochwertig und funktional ist die Kleidung auf die jeweiligen Arbeitsbedingungen und technischen Normen abgestimmt. Pionier Workwear ist im führenden Fachhandel in Deutschland und Europa sowie Online erhältlich.

Die Ahlers AG ist einer der großen börsennotierten Männermode – Hersteller in Europa. Mit den Marken Baldessarini, Pierre Cardin und Otto Kern sowie Pioneer Authentic Jeans und Pionier Workwear bietet Ahlers maßgeschneiderte Kollektionen für unterschiedliche Zielgruppen und Preissegmente an.