Live-Musik zum Feierabend

Weberei-Terrassenkonzert mit Singer-Songwriterin Sofia

Gütersloh. Die Sommerkonzerte auf der Open-Air-Bühne der Weberei gehen weiter: Am Samstag, den 29. Juli gibt die Singer-Songwriterin Sofia Lainovic aus München ein Live-Konzert auf der Weberei Sommerbühne.

Um live zu spielen braucht sie nur ein Mikrofon und eine Gitarre. Sie ist vielseitig: Bei ihren eigenen Auftritten singt sie mit unverkennbarer leicht rauchiger Stimme selbst geschriebene Songs, während ihr Bruder sie an der Gitarre begleitet, sie kann aber auch ihre rockige Seite zeigen wie in „I Will Not Bother Anymore“ oder in Musicals singen. Sofia ist eine 22-jährige Singer-Songwriterin aus München. Ihr Genre ist eine Fusion aus Indie-Pop und 70er-Jahre-Rock mit Einflüssen von Jazz und Soul sowie akustischen Balladen.

Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr und findet bei trockenen Wetterprognosen auf der Terrasse, ansonsten im Bistro statt. Der Eintritt ist frei.

Adresse:

Bürgerkiez gGmbH

Bogenstraße 1-8

33330 Gütersloh

Internetseite: www.die-weberei.de