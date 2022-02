Lippe im Wandel e.V. mit neuem Vorstand und neuer Ausrichtung

Detmold. Während sich der Detmolder Verein Lippe im Wandel in den letzten Jahren auf Klimaschutz fokussiert hat erzwingt der Zustand der Erdsysteme und deren Prognosen zunehmend auch einen lokalen Fokus auf Klimaanpassung. Seit Anfang des neuen Jahres heißt der neue Schwerpunkt des Vereins dementsprechend: „Dem Klimawandel gemeinsam und konstruktiv begegnen – Resiliente Lebensstile entwickeln und auf Klimafolgen reagieren.“ Dazu gehören beispielsweise Workshops zum Thema Resilienz, Begrünung & naturnahe Gestaltung, aber auch nachhaltiger Langzeitaktivismus und Umgang mit Extremwetter. Dies beinhaltet unter anderem Veranstaltungen wie zum Beispiel „Dachbegrünung leicht gemacht“ oder „Mit Fassadenbegrünung zu mehr Wohnqualität“, wie sie auch von der Verbraucherzentrale NRW angeboten werden. Bürgerinnen & Bürger die sich im Verein in bereits bestehenden Aktionsgruppen engagieren oder neue Aktionsgruppen starten wollen können gerne zum Beispiel per E-Mail (info@lippeimwandel.de) Kontakt aufnehmen, oder während der Öffnungszeiten in der Wandel-Werkstatt (Friedrichstraße 15, 32756 Detmold) vorbeischauen.

Informationen zu aktuellen Veranstaltungen und Aktionen sind auch auf der Website www.lippeimwandel.de zu finden. Damit es dem Verein möglich ist, all seine Vorhaben in die Tat umzusetzen, braucht es ein starkes Netzwerk im Hintergrund, das entsprechende Strukturen schafft und sich um organisatorische Belange und die Finanzierung kümmert. Dafür sind seit diesem Jahr im Vorstand von Lippe im Wandel verantwortlich: Birgit Reher, Manuel Zimmer und Sabine Müller.