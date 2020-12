Lieder, Legenden und die Liebe

Dalheimer „Sommernachtslieder“ präsentieren Programm für 2021 – LWL-Kulturstiftung fördert Veranstaltung zum Gedenkjahr „1.700 Jahre jüdi-sches Leben in Deutschland“

Lichtenau-Dalheim. Freiluftvergnügen vor imposanter Kulisse: Die fünfte Auflage des Festivals „Sommmernachtslieder“ holt im kommenden Jahr erneut hochkarätige Künstler ins LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Kloster Dalheim (Kreis Paderborn). Am Wochenende vom 18. bis 20. Juni mit dabei sind die Bläck Fööss, Götz Alsmann sowie Peter Lohmeyer gemeinsam mit dem Syndikat Gold. Das gaben die Veranstalter, die Stiftung Kloster Dalheim und das KulturBüro-OWL, jetzt bekannt. Die Konzerte finden unter der dann geltenden Corona-Schutzverordnung statt. Die maximale Anzahl der Sitzplätze ist vorerst auf 300 je Veranstaltung beschränkt. Der Kartenvorverkauf für die „Sommernachtslieder“ 2021 läuft ab sofort. Karten gibt es ab 30 Euro bei der Stiftung Kloster Dalheim sowie beim Paderborner Ticket-Center.

Musikalische Hochkaräter und prominente Gesichter: „Trotz der aktuellen pandemiebedingten Einschränkungen arbeiten wir voller Optimismus daran, unseren Gästen im kommenden Jahr attraktive und stimmungsvolle Veranstaltungen zu bieten, die auch unter Corona-Schutz stattfinden können“, so Dr. Ingo Grabowsky, Museumsdirektor des LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Stiftung Kloster Dalheim. Die fünfte Auflage des Festivals glänze mit musikalischen Hochkarätern und prominenten Gesichtern. „Kölsche Legenden, jüdische Schlager und unsterbliche Liebeslieder sollen den Boden für ein unvergleichliches Festivalerlebnis bereiten“, sagt Carsten Hormes, künstlerischer Leiter des KulturBüro-OWL. „Die besondere Mischung herausragender Live-Musik mit dem entspannten Flair einer Landpartie macht die Dalheimer Sommernachtslieder zu einem Festival, das es so kein zweites Mal in Deutschland gibt.“

Kölsches Kulturgut in Ostwestfalen – 50 Jahre Bläck Fööss (18.6.2021, 20 Uhr): Den Festivalauftakt macht ein echtes kölsches Urgestein: 2020 wurden die Bläck Fööss 50. Gemeinsam mit dem Dalheimer Publikum blickt die Gruppe am Freitag (18.6.2021, 20 Uhr) zurück auf ein halbes Jahrhundert Bandgeschichte mit über 43 Alben und mehr als 400 Titeln. Hits wie „Mer losse d’r Dom en Kölle“, „Drink doch eine met“ und „Frankreich, Frankreich“ sind zu Evergreens geworden, und das weit über den Karneval hinaus. In ihrem Jubliäums-Programm kombiniert die achtköpfige Gruppe mit altbekannten Klassikern und neuen Songs unterschiedlichste musikalische Genres. „Die musikalische Vielseitigkeit der Musiker ist kaum zu übertreffen“, meint Carsten Hormes. „Bei über 200 Auftritten pro Jahr sind die Bläck Fööss ein Garant für ausgelassene Stimmung und unvergessene Festivalmomente.“

Jüdische Lieder und Schlager – Peter Lohmeyer und Syndikat Gold (19.6.2021, 20 Uhr): Ein literarisch-musikalischer Abend im Rahmen des Gedenkjahres „1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ nimmt das Publikum am Samstag (19.6.2021, 20 Uhr) mit in die goldene Ära Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals zählten jüdische Schlager zum Populärsten, was die deutsche Musik zu bieten hatte. „Lieder wie ‚Ein Freund, ein guter Freund‘, ‚Das gibt’s nur einmal, das kommt nicht wieder‘ und ‚In der Bar zum Krokodil‘ gehören bis heute untrennbar zur jüdisch-deutschen Kulturgeschichte“, erläutert Ingo Grabowsky: „Ganz Deutschland summte, sang und tanzte damals nach diesen Liedern – bis die Verheerungen der NS-Zeit der jüdischen Schlagerkultur in Deutschland ein grausames Ende setzten.“ Zusammen mit dem Schauspieler Peter Lohmeyer würdigt das „Syndikat Gold“, ein Quartett bestehend aus Absolventinnen und Absolventen der Hochschule für Musik Detmold, die frivol-philosophischen Klassiker. Lohmeyer, unter anderem bekannt als TV-Hauptkommisar Jan Fabel und aus Filmen wie „Das Wunder von Bern“, liest ausgewählte Texte, die in einen spannungsreichen Dialog mit den unvergessenen Schlagern treten. Das Konzert ist eines von 24 Projekten, die im Rahmen des Förderschwer-punkts „2021: Jüdisches Leben in Deutschland“ von der LWL-Kulturstiftung gefördert werden.

„L.I.E.B.E.“, Witz und Heiterkeit – Götz Alsmann und Band (20.6.2021, 16 Uhr): Undenkbar wären die „Sommernachtslieder“ ohne Götz Alsmann: Am Sonntagnachmittag (20.6.2021) gastiert der Musiker und Entertainer bereits zum vierten Mal bei dem Festival. Nach seinen musikalischen Ausflügen „In Paris“, „Am Broadway“ und „In Rom“ macht er mit seinen Bandkollegen Halt im Kloster Dalheim – im Gepäck das neue Album „L.I.E.B.E“. Mit Titeln wie „Man müsste Klavier spielen können“ (Johannes Heesters), „Die kleine Stadt will schlafen geh`n“ (Ilse Werner) und nicht zuletzt Bert Kaempferts titelgebendem „L.I.E.B.E.“, auch bekannt in der Nat King Cole-Version „L.O.V.E.“, knüpft Alsmann mit seiner Band an die große Tradition der vergangenen hundert Jahre deutschsprachiger Schlagergeschichte. Mit ihren unverkennbaren Eigeninterpretationen und viel Humor laden die fünf Herren im Sakko zu einem Jazzschlager-Nachmittag unter freiem Himmel im klösterlichen Innenhof ein.

Festivalatmosphäre und Corona Umgeben von der barocken Schlossarchitektur der Anlage, bildet der historische Ehrenhof des Klosters Dalheim die Kulisse für das dreitägige Freiluftfestival: In Abstimmung mit den örtlichen Behörden sind dort statt der üblichen 750 derzeit 300 Sitzplätze je Veranstaltung vorgesehen. Wer jetzt schon Karten erwirbt, kann aber beruhigt sein: Sollten coronabedingt weniger Plätze zur Verfügung stehen und bereits gekaufte Karten ihre Gültigkeit verlieren, werden die geleisteten Zahlungen schnellstmöglich zurückerstattet. Das gilt auch im Falle einer amtlich verordneten Absage der Veranstaltung. Besucherinnen und Besucher werden darüber so früh wie möglich informiert. Um die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen, wird ein den aktuellen Corona-Schutzverordnungen angepasstes Hygienekonzept umgesetzt.

Veranstalter: Die Konzerte veranstaltet die Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur in Zusammenarbeit mit dem KulturBüro-OWL.

Unterstützer: „Sommernachtslieder“ wird unterstützt durch die WestfalenWIND GmbH, die VM Vermögens-Manufaktur und die LWL-Kulturstiftung.

Termine: Sommernachtslieder im Kloster Dalheim Freitag, 18. Juni, 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) 50 Jahre Bläck Fööss, Karten: 40 Euro Samstag, 19. Juni, 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) Peter Lohmeyer und Syndikat Gold , Karten: 30 Euro Sonntag, 20. Juni, 16 Uhr (Einlass 14.30 Uhr) Götz Alsmann und Band, Karten: 35 Euro Einlass ist jeweils 1,5 Stunden vor Veranstaltungsbeginn. Bei schlechtem Wetter werden kosten-lose Regenponchos verteilt.

Kartenvorverkauf: Karten gibt es ab sofort bei der Stiftung Kloster Dalheim unter Telefon 05292 9319-224 oder per E-Mail kloster-dalheim@lwl.org sowie beim Paderborner Ticket-Center (Mo-Sa, 10-14 Uhr) unter Telefon 05251 299750 und in der Geschäftsstelle (Marienplatz 2a, 33098 Paderborn).

Veranstaltungsort Kloster Dalheim: Die Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur ist eines der 18 Museen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) und Deutschlands einziges Landesmuseum für klösterliche Kulturgeschichte. Es wird gemeinsam vom LWL und der Stiftung Kloster Dalheim getragen und ist beheimatet in dem rund 800 Jahre alten ehemaligen Kloster Dalheim. Ausgehend von der eigenen Geschichte lädt das Haus ein, die Welt der europäischen Klosterkultur zu entdecken. Ausstellungen und Veranstaltungen machen die unterschiedlichsten Facetten klösterlicher Kultur erlebbar. Seit 2016 sind die Dalheimer „Sommernachtslieder“ einer der Höhepunkte im ostwestfälischen Kulturkalender. Seit 2019 findet das dreitägige Freiluftfestival in einem zweijährigen Turnus statt. Rund 2.000 Besucherinnen und Besucher kamen zum Festivalwochenende 2019 ins ehe-malige Kloster Dalheim, um in der Atmosphäre des barocken Ehrenhofs Live-Musik zu genießen.

Öffnungszeiten Museum: Das LWL-Museum im Kloster Dalheim ist am Festivalwochenende täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Zugang zum Museum wird am Freitag und Samstag (18. und 19. Juni) ab 17 Uhr sowie am Sonntag (20. Juni) ganztägig über die Klosterkirche erfolgen. Zu diesen Zeiten wird außerdem ein Teil der Klostergärten („Langer Garten“) nicht zugänglich sein.