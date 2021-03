Kunst aus Bielefeld als Wandschmuck

Der Gang ins Museum oder in die Galerie bleibt ja leider gerade noch verwehrt. Doch echte Kunst aus Bielefeld lässt sich auch in die heimischen vier Wände holen. Bielefeld Marketing verlängert jetzt die gemeinsam mit dem Kulturamt Bielefeld gestartete Aktion „Bielefelder KunstEdition“. Von 15 Künstlerinnen und Künstlern aus der Stadt gibt es hochwertige und signierte Drucke zu kaufen. In Zeiten von Corona-Pandemie und geschlossenen Kulturstätten gehen die Reinerlöse direkt an die Beteiligten.

Mit dabei ist der inoffizielle „Stadt-Fotograf“ Veit Mette mit einem seiner Bilder. Die künstlerische Bandbreite reicht von abstrakter Malerei am Beispiel von Andrea Köhn bis hin zu realistischer Fotografie von Dirk Topel. Vertreten sind außerdem Christine Gensheimer, Xenia Gorzny, Marie-Pascale Gräbener, Carsten Gude, Cecilia Herrero-Laffin, Gereon Inger, Elisabeth Lasche, Lars Rosenbohm, Robert Schlotter, Stefanie Schwedes, Hana Sheikholeslami und Alexandra Sonntag.

Die Aktion läuft bis zum 31. März 2021. Alle Werke werden danach auf hochwertigem Papier gedruckt und von den Künstlerinnen und Künstlern signiert. Ein Exemplar kostet 100 Euro.

Die Galerie mit allen 15 verfügbaren Motiven gibt es im Bielefeld-Online-Shop. Bei Fragen hilft das Team der Tourist-Information Bielefeld unter Tel. 0521 516999 oder touristinfo@bielefeld-marketing.de.