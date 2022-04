Kooperation IHK – Schule – Wirtschaft zwischen 3. Gesamtschule und Pfleiderer GmbH in Gütersloh

Gütersloh. Mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) unterzeichneten am 5. April 2022 die 3. Gesamtschule in Gütersloh und das Unternehmen Pfleiderer Gütersloh GmbH eine Vereinbarung zur „Kooperation IHK –Schule – Wirtschaft“. Es ist die 246. Kooperation dieser Art.

Ute Horstkötter-Starke, IHK-Geschäftsführerin Berufliche Bildung, stellte während der Unterzeichnung im Unternehmen das Ziel vor: „Schülerinnen und Schüler erhalten einen praxisnahen Einblick in die regionale Arbeitswelt.

Die Unternehmen können über die regelmäßige Zusammenarbeit frühzeitig mögliche Nachwuchskräfte kennenlernen. Darüber hinaus möchten wir mit unserem Kooperationsprojekt Lehrerinnen und Lehrer darin unterstützen, den Unterricht noch praxisnäher zu gestalten und der Schülerschaft praktische Einblicke in die Berufswelt geben.

Zudem wollen wir unseren Mitgliedsbetrieben dabei helfen, sich mit dem System Schule und deren Kultur vertrauter zu machen.“ Wegen des demografischen Wandels gebe es nach wie vor einen steigenden Bedarf der Wirtschaft an Auszubildenden. Ziel sei es, allen allgemeinbildenden Schulen in Ostwestfalen einen Kooperationspartner zu vermitteln, sofern sie dies wünschen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Firma Pfleiderer einen großen und sehr breit aufgestellten Betrieb in Gütersloh als Partner für die Berufsorientierung an unserer Schule gewinnen konnten“, betonte Marcus Göcke, Leiter der 3. Gesamtschule Gütersloh. „Von einer engen Kooperation mit der Firma Pfleiderer versprechen wir uns für unsere Schülerinnen und Schüler mehr praxisnahes Lernen und einen vertiefenden Einblick in den Alltag unterschiedlicher Berufsfelder.“

Die Kooperation sei für die Schule ein wichtiger Baustein im Rahmen ihres Berufswahlkonzeptes und ein unterstützendes Element für die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zur Berufswahl, so Marcus Göcke.

Dass die Kooperation zwischen der 3. Gesamtschule und der Pfleiderer Gütersloh GmbH sehr schnell greifbar wurde, stellte Sandra Modest, Prokuristin beim Unternehmen Pfleiderer, heraus. „Wir konnten uns schnell auf die wesentlichen Dinge festlegen, um den ersten Schritt in Richtung Zusammenarbeit zu gehen. Hilfreich waren die Erfahrungen, die wir schon mit anderen Schulen auf diesem Gebiet haben.“

Man verspreche sich von der Zusammenarbeit, dass man als Ausbildungsbetrieb in Gütersloh den Schulen vor Ort, und hier speziell den Schülern, die Ausbildungschancen direkt vor der Haustür aufzeigen und mit Praktikums- und Ausbildungsplätzen auch die Unternehmensziele weiter ausbauen könne, so Sandra Modest weiter.

„Hilfreich hierfür sind auch die kurzen Wege, so ist die Schule nur 3 Kilometer von unserer Ausbildungswerkstatt im Spanplattenwerk entfernt. Ich freue mich auf eine gute und vor allem lebendige Kooperation.“

Damit die Zusammenarbeit gelingt, gibt es laut IHK mit Olaf Eins, Leiter der gewerblich-technischen Ausbildung bei der Pfleiderer Gütersloh GmbH, und Sören Schwalm, Studien- und Berufswahlkoordinator der Gesamtschule, feste Ansprechpartner auf beiden Seiten.