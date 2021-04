Kleine Klimaschützer sind wieder unterwegs

Kindermeilen-Aktion für Grundschulen und Kindertagesstätten im Kreis Höxter.

Kreis Höxter. Für alle Kindertagesstätten und Grundschulen hat das Klimaschutzteam vom Kreis Höxter wieder die Kindermeilen-Aktion vorbereitet. Eine Woche lang dokumentieren die kleinen Klimaschützer alle Wege, die sie umweltfreundlich zu Fuß, mit dem Roller, Laufrad oder Fahrrad sowie per Bus oder Bahn zurücklegen. Für jede dieser Strecken gibt es „Kindermeilen“ in Form von Punkten, die die Kinder sammeln können. Gleichzeitig erlernen sie dabei spielerisch umweltfreundliches Handeln.

Europaweit werden alle vergebenen Meilen anschließend zusammengezählt und auf der UN-Klimakonferenz im November in Glasgow präsentiert. „Deshalb freuen wir uns über alle Kindergarten- und Grundschulkinder sowie deren Eltern, die an der Kindermeilen-Kampagne teilnehmen und damit deutlich machen, dass auch Kinder einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, sagt Landrat Michael Stickeln und wirbt dafür, die kurzen Wege im Ort möglichst ohne Auto zurückzulegen.

Der Bewegungskindergarten „Kinderlobby“ in Warburg-Menne war schon im März unterwegs und hat Kindermeilen gesammelt. Für die Leiterin der Einrichtung, Elisabeth Wilmes, ihr Team und die Kinder war es eine Premiere. „Wir haben fleißig Wege ohne Auto gesammelt und setzen die Aktion weiter um. Aktuell machen wir Spaziergänge zu den Wohnhäusern unserer Kinder. Das gemeinsame Gehen durchs Dorf macht allen Freude und nebenbei entwickeln die Kinder auch eine innere Landkarte ihres Heimatortes“, so die Kinderlobby-Leiterin.

Interessierte Kitas und Grundschulen können sich ganz einfach anmelden und die kostenfreien Materialien anfordern. Die Infos dazu gibt es im Internet unter www.klimaschutz.kreis-hoexter.de. Für weitere Informationen stehen Martina Krog und Carolin Röttger beim Kreis Höxter unter der E-Mailadresse klimaschutz@kreis-hoexter.de oder telefonisch unter 05271 / 965-4215 und 965-4219 zur Verfügung.

Zusätzlich wird auch der Flyer „Geht doch!“ vom Kreis Höxter an die Grundschulen und Kindertageseinrichtungen ausgegeben. Der kinder- und jugendärztliche Dienst und die Umweltschutzabteilung informieren darin gemeinsam zum Thema „Mit Kindern unterwegs“.

Kindermeilen für den Klimaschutz

Die Kindermeilen-Kampagne ist eine Aktion des Klima-Bündnisses. Schon seit 2002 können Kindergarten- und Schulkinder in ganz Europa einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zehntausende Jungen und Mädchen in Deutschland, Italien, Niederlanden, Luxemburg, Österreich, Tschechien, Schweden, Schweiz, Ukraine und Ungarn sind jährlich dabei, um sich während ihrer Klima-Aktionswoche spielerisch mit den Themen Mobilität, Klimawandel und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Sie erfahren, wie sie auf leisen Sohlen und sausenden Fahrrad-Reifen das Weltklima schonen können, lernen die Wege von Kindern aus aller Welt kennen und erhalten Einblicke in die aktuellen Klimaveränderungen. Ausführliche Infos unter www.kindermeilen.de