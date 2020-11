Joggen im Heilwald Bad Lippspringe

Der Bad Lippspringer Heilwald eignet sich nicht nur zum Waldbaden, für ausgedehnte Spaziergänge oder medizinische Therapien. Das Gelände bietet auch perfekte Rahmenbedingungen für Laufsport-Fans. So überzeugen das umfangreiche Wegenetz und das reine, reizarme Heilklima auch anspruchsvolle Jogger.

Bad Lippspringe. Ideal für Einsteiger ist die 1,2 Kilometer lange, steigungsfreie Laufstrecke am Dedinger-Heide-See, die über eine wassergebundene Wegedecke und eine durchgehende Beleuchtung verfügt. Der Rundkurs ist bestens geeignet, um das Joggen auszuprobieren und zunächst ein oder zwei Runden, gegebenenfalls mit einigen Gehpausen, zu laufen. Jogger mit besserer Kondition drehen einfach mehrere Runden am Stück und genießen den Blick auf die malerische Wasserlandschaft.

Auch das Gelände der Gartenschau, das sich mitten im Heilwald Bad Lippspringe befindet, ist für Laufsport-Freunde einen Besuch wert. Gerade in den Morgen- und Abendstunden, wenn nur wenige Besucher unterwegs sind, können Jogger dort in Ruhe ihre Runden drehen. Wassergebundene Wegedecken und ein asphaltierter Rundkurs, der an den malerischen Mersmannteichen, an üppig bepflanzten Blumenbeeten und inspirierenden Gartenbeispielen sowie weiteren Sehenswürdigkeiten wie die NIEWELS-Fontäne vorbeiführt, wissen hier zu überzeugen.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Laufstrecken im kostenfrei zugänglichen Bereich des Heilwaldes, der mit einem 12 Kilometer langen Wegenetz erschlossen ist. Neben einigen ausgeschilderten Rundkursen wie der Quellen-, der Stadt- und der Seeroute, die auch gerne von Radfahrern genutzt werden, gibt es hier für Jogger natürlich auch die Möglichkeit, querfeldein zu laufen und sich selbst eine individuelle Lieblingsstrecke zusammenzustellen. Geübte Läufer schätzen zudem die Herausforderungen auf dem 13 Kilometer langen Rundweg um Bad Lippspringe oder im nahegelegenen Hochwald mit vielen An- und Abstiegen.