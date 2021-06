IHK-Präsident würdigt auf Ausbildungstour das Engagement von Schenke Delikatessen

Rheda-Wiedenbrück/Bielefeld. Im Rahmen der aktuellen Ausbildungstour der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) machte IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven im Kreis Gütersloh beim Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen Schenke Delikatessen in dessen Markt in Rheda-Wiedenbrück Station. Gemeinsam mit IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke diskutierte Meier-Scheuven mit Reiner Schenke, Geschäftsführender Gesellschafter der Schenke Delikatessen GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Gütersloh, sowie Janik und Robin Schenke, Jeannette Hölscher-Schenke aus der Geschäftsleitung sowie Lars König, Marktleiter von Schenke Delikatessen in Rheda-Wiedenbrück, über deren Erfahrungen als Ausbildungsbetrieb und würdigte ihr Engagement für die duale Ausbildung. „Während dieser Tour heben wir die Ausbildungsleistungen ostwestfälischer Unternehmen hervor und diskutieren über die Herausforderungen, vor denen die Unternehmen im Bereich der beruflichen Bildung stehen“, betonte der IHK-Präsident.

„Es ist sehr erfreulich, dass sich die Ausbildungszahlen in den ersten fünf Monaten dieses Jahres ins Plus gedreht und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wieder angezogen haben: 3.557 Ausbildungsverträge hat die IHK in Ostwestfalen von Januar bis Ende Mai 2021 eingetragen, im Vorjahr waren es mit 3.510 exakt 1,3 Prozent weniger“, erläuterte der IHK-Präsident. Im Kreis Gütersloh stelle sich die Situation aktuell – Stand 31. Mai – bei den Eintragungszahlen mit einem Plus von 3,0 Prozent sogar deutlich besser dar als in ganz Ostwestfalen. Die Ausbildungsbereitschaft in den ostwestfälischen Betrieben sei angesichts der Corona-Pandemie nach wie vor erfreulicherweise hoch. „Auch jetzt stehen noch zahlreiche Ausbildungsstellen zur Auswahl, so dass es sich lohnt, aktiv den ersten Schritt auf der Karriereleiter zu gehen und eine Ausbildung zu starten“, ergänzte die IHK-Hauptgeschäftsführerin.

Jungen Menschen eine berufliche Zukunftsperspektive bieten zu können – somit auch die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte – liege seinem Unternehmen besonders am Herzen, betonte Reiner Schenke beim Besuch der IHK-Delegation: „Wir fördern die Ausbildung junger Menschen und stellen in unseren Märkten pro Jahr bis zu 15 neue Auszubildende ein, die bei Eignung und Freude an der Arbeit von uns später in eine feste Anstellung übernommen werden.“ Gegenwärtig seien 46 junge Menschen bei Schenke an sechs Standorten in der Ausbildung und dürften bei entsprechender Eignung recht schnell eigenverantwortlich arbeiten.

„Die Ausbildung von jungen Menschen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Mit unserem Partner, der EDEKA, und unserer Erfahrung können wir bei Schenke Delikatessen eine qualitative Ausbildung garantieren“, fügte Geschäftsführer Janik Schenke hinzu, der für die Ausbildung des Familienunternehmens in vierter Generation verantwortlich zeichnet. Unter dem Motto „Mach was aus Dir!“ bietet das Handelsunternehmen aktuell noch Ausbildungsstellen in den Berufen Kaufleute im Einzelhandel sowie mit der Zusatzqualifikation Frischespezialist an und in den Berufen Handelsfachwirt/-in (IHK) Einzelhandel sowie Verkäufer/-in, auch mit der Spezialisierung „Frische“ (Fleisch, Wurst, Käse, Gewürze/Fisch).